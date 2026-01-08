鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-08 13:21

臺灣證券交易所於今 (8) 日舉辦歲末新春記者會，董事長林修銘致詞中指出，儘管 2025 年全球面臨地緣政治風險與貿易保護主義挑戰，台灣資本市場仍展現極強韌性，不僅 2025 年全年價量齊揚，2026 年 1 月更迎來「開門紅」，加權指數突破 3 萬點大關，市值規模一舉躍升至全球第 7 名，近期上市日均量突破 8000 億元頻創天量，林修銘直言 2026 是「快樂的挑戰」。

林修銘表示，2025 年是台灣資本市場豐收的一年，在全球金融市場波動加劇的背景下，台股憑藉扎實的基本面立足亞洲、連結全球。2025 年加權股價指數收在 28963.6 點，上市公司總市值突破 94 兆元，當時規模為全球第 8。

林修銘指出，去年集中市場成交量與籌資表現同步刷新歷史紀錄，基本面也有所支撐，2025 年上市公司營收與獲利雙雙成長，顯示台灣在關鍵供應鏈中具備穩固的核心地位 。

邁入 2026 年，台股延續強勁動能。林修銘透露，今年 1 月開盤短短數日，加權指數便一舉突破 3 萬點，總市值正挑戰 100 兆元大關，全球排名也進一步提升至第 7 名 。

他強調，資本市場的成長由全民共享，截至 2025 年底，台灣證券開戶人數已達 1,377 萬人，佔總人口近 6 成 。投資人除了享有股價上漲與穩定配發的股利外，活絡的市場也增加證交稅收，支持社會發展 。

針對未來布局，證交所將採取更多積極行動，2026 年由總經理李愛玲領軍，以五大策略延伸既有成果並放大效益，目標讓台灣不只是科技產業的布局重點，更要成為全球資金長期停泊、共同成長的夥伴。

林修銘會後受訪時指出，創新板採取多層次市場配置，現階段除了量以外更要重質，評估標準以市值與成長動能為主，而非單看獲利表現，未來將持續引入具潛力的新興產業，作為產業新希望的代表。他強調，台灣資本市場的優勢在於完整的供應鏈基礎，將持續聚焦與國內外產業的連結，特別是跟隨供應鏈赴美、日投資的企業回台上市，也歡迎國外產業深化與台灣的連結；一般板則仍以成熟企業上市為主。

面對外界質疑台股「虛胖」，林修銘認為，台股具備扎實基本面與高度國際連結，產業硬實力不輸國際，AI 浪潮下更是順勢而為，從 Computex 吸引各國業者來台洽談供應鏈即可見一斑，這是台灣值得驕傲的競爭優勢。

林修銘也指出，每個時代都有不同產業興起，無論是傳產或新興產業，上市公司都應有「不是私人企業」的自覺，必須照顧全體股東、擘劃中長期經營藍圖。證交所將透過兩大策略，一方面挖掘具流動性與體質佳的傳產公司，另一方面協助企業強化說故事能力，接觸更多機構投資人，並由台灣指數公司編制多元指數與商品，扮演平台驅動者角色。