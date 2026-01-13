鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-13 20:28

光通訊股上詮 (3363-TW) 今 (13) 日發重訊表示，公司為強化營運能力，將購置機器設備並充實營運資金，於本 (1) 月 5 日經董事會決議通過，預計將發行 1 萬張新股，現金增資發行價格訂在 316 元，約為今 (13) 日收盤價 415.5 元的 76% 左右，預計募資金額有望達到 31.6 億元。

上詮早於去 (2025) 年 11 月 24 日法說上已透露辦理現增計畫，公司期盼籌備增添矽光 (CPO) 產品的量產線計畫，也為充實公司營運資金做好準備。當時上詮預期募資金額約為 25 億元，當時股價為 344 元，隨著 AI 行情持續強勁推升股價，上詮今 (2026) 年開盤後，股價一度衝高至 468.5 元，漲逾 36% 以上，也創上詮歷史新高價。

‌



法人指出，上詮目前股價在去年法說後已先行上揚，預期此次募資有望達標，看好上詮後續若擴產，將更有豐沛資金挹注營運。

上詮主管則指出，公司自 2022 年開始切入矽光產品研發，目前手握多項開發製程認證，未來將全力推進至封裝整合，目前有 3 項產品可對應客戶 1.6T 或大於 6.4T 應用。