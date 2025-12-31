鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-31 15:39

受惠於 AI 產業蓬勃發展，全球四大 CSP 廠持續擴大資本支出建置基建，矽光子 (CPO) 技術在明 (2026) 年將進入大規模商轉元年，供應鏈有望持續受惠，波若威 (3163-TW) 今 (31) 日以 398 元作收，年漲幅超過 281%；其他包括光聖 (6442-TW) 也上漲逾 2 倍，聯亞 (3081-TW)、華星光 (4979-TW)、上詮 (3363-TW)、環宇 - KY(4991-TW) 年漲 1 倍以上。

〈2025封關〉矽光族群抱團風光 波若威年漲近3倍 上詮封關寫新高 。(圖：shutterstock)

觀察矽光子族群全年度漲幅，波若威漲 281% 居冠，波若威受惠於今年 GTC(GPU Technology Conference) 大會上，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳點名波若威為其光收發模組平台合作夥伴，在 AI 伺服器拉貨領軍下，訂單已見到 2026 上半年，CPO 產品有望替營運增添爆發性成長。

光聖全年漲幅為 209%，受惠於大美系客戶在 AI、5G、資料中心需求持續擴大，訂單能見度大，除了產品組合優化、毛利率穩定維持在 60% 以上，加上美系客戶拿下馬來西亞標案，有望維持業績明年持續成長。法人估光聖 2025 全年度 EPS 有望超過 13 元，獲利已超過 1 股本以上。

上詮全年漲 184%，今日收 457.5 元，股價在封關日資金簇擁下創新高，明年隨著 FAU(光纖連接器) 產品出貨有望逐步放大，公司預期開始貢獻營收，加上手握多項矽光產品專利，有望提升接單能力，也帶動原先光纖線材成長。法人指出，隨著資料傳輸需求增長，LPO FAU 產品製程難度大幅提升，產品單價有望呈現高速成長。

華星光全年漲 172%，受惠資料中心的高速互聯需求升溫，推升 800G 及後續更高速規格導入，加上旗下 CW Laser(連續波雷射) 目前出貨達 4 倍增長，明年出貨量有望倍增。

其他包括三五族光通訊廠受光纖需求增加，未來營收有望雨露均霑，包括環宇 - KY 全年漲 168%、聯亞漲 158%。IET-KY(4971-TW) 英特磊在 PD(磷化銦 PIN) 上明顯成長，加上 CB 已於今年初認損，年漲超過 347%，明年獲利有望向上再提升。