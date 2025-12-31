鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-31 13:12

隨著 AI 算力需求增加、北美四大 CSP(雲端服務供應商) 持續擴大資本支出，建置基礎建設，矽光子 (CPO) 技術在 2026 年即將進入大規模商轉的出貨放量，光通訊廠上詮 (3363-TW) 受惠光通訊產業蓬勃發展，FAU(光纖連接器) 出貨將逐步放大，有望推升明 (2026) 年業績增長，激勵上詮今 (31) 日開高走高，盤中在大單敲進下亮燈漲停，攻上 457.5 元歷史新高價。

〈焦點股〉矽光產業喜年來！上詮漲停天價封關日happy ending。(圖：shutterstock)

上詮今早開盤後迅速攻上漲停，亮燈暫報 457.5 元，盤中量能持續放大到 6,600 張，外資也在昨 (30) 日由賣轉買回補 612 張，市場資金湧進低基期光通訊概念股，也推升上詮的股價表現。

法人表示，隨著 AI 傳輸需求強勁，傳輸技術及速率持續放大，未來的「光進銅退」趨勢已經勢在必得，上詮隨著合作案進入量產，CPO FAU 出貨將從少量擴展到大量。法人也預估，上詮在 2026 年業績和獲利成長，可望出現較明顯或跳躍性的成長。