美議員提案納格陵蘭為第51州 中國外交部：謀私利別拿我們當藉口

鉅亨網新聞中心 2026-01-14 02:42

根據《國會山報 (The Hill)》美國佛羅里達州共和黨籍眾議員 Randy Fine 周一提出一項名為《格陵蘭併吞與建州法案》的提案，目標是讓格陵蘭成為美國第 51 州，呼應美國總統川普近期積極推動取得這塊丹麥自治領土的立場。

美議員提案納格陵蘭為第51州。(圖:Shutterstock)

法恩在聲明中強調：「格陵蘭不是我們可以忽視的遙遠前哨，它是至關重要的國家安全資產。誰控制格陵蘭，誰就掌握了北極關鍵航道和保護美國的安全架構。」他警告：「美國不能讓未來掌握在鄙視我們價值觀、試圖破壞我們安全的政權手中。」

根據法案內容，該提案授權川普「採取一切必要措施，包括與丹麥進行談判，以併吞或取得格陵蘭作為美國領土」。一旦美國取得格陵蘭，總統須向國會提交報告，說明讓這塊新領土成為正式州份所需的聯邦法律變更。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）周一表示，川普尚未設定具體時間表，但這「絕對是他的優先事項」。她引述川普的說法：「如果我們不取得格陵蘭，最終它會被中國或俄羅斯取得，甚至可能遭到敵意接管。」

值得注意的是，川普長期以來也多次公開表示美國應該「併吞」加拿大，讓加拿大成為美國「第 51 州」，同樣遭到加拿大各界廣泛反對。

各方強烈反對

川普近期多次表示美國「無論如何」都要占領格陵蘭，甚至提出購買或武力奪取的想法，引發國際強烈反彈。

格陵蘭自治政府 12 日發表聲明，明確表示「在任何情況下都無法接受美國接管格陵蘭」。聲明強調，格陵蘭是丹麥的一部分，也是北約成員，其防務應透過北約架構來實現。

美國民主黨參議員 Chris Murphy 警告，若美國以武力取得格陵蘭，「將標誌北約的終結」。

中國外交部回應：別拿我們當藉口