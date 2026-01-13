鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-13 15:10

面對近期貴金屬價格的劇烈波動與破紀錄漲勢，全球最大的衍生品交易所芝加哥商品交易所 (CME) 周一 (12 日) 發布重要通知，宣布調整黃金、白銀、鉑金與鈀金合約的保證金設定方式。自 1 月 13 日收盤起，相關合約的保證金收取標準將由原先的「固定金額」，改為依據「合約名義價值的一定比例」計算。

根據最新規定，部分非高風險組合的黃金合約保證金比例，將調整為名義價值的約 5%，而白銀則約為 9%。這一機制性的轉變，意味着交易者的資金占用將不再穩定，而是直接隨著市場價格的起伏而變動。

‌



在價格高企或波動加劇時期，系統將更頻繁地觸發追加保證金要求，對於採行高槓桿操作的投資者而言，面臨的資金壓力與風險暴露將顯著放大。

此次規則調整背景是全線貴金屬的大漲。近期，現貨白銀價格一度飆升至每盎司 85 美元以上的歷史高點，現貨黃金也曾站上 4620 美元關口，僅新年首月便累計上漲超過 300 美元。

芝商所的風控升級並非孤立事件。此前在 12 月，芝商所所已兩次上調保證金。同時，上海期貨交易所也將金銀期貨的漲跌停板幅度調整至 15%。

歷史經驗顯示，當交易所密集出手限制槓桿時，往往是市場泡沫即將破裂的信號。 例如 1980 年著名的「亨特兄弟逼倉事件」，以及 2011 年白銀在兩年內暴漲 500% 後，因 CME 在九天內五次上調保證金，導致市場大規模去槓桿，白銀價格隨後在數周內重挫近 30%，並進入漫長熊市。