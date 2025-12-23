加拿大新駐美大使曝光！前貝萊德高層上任迎戰新美加關係
鉅亨網編譯王貞懿
綜合外媒周一 (22 日) 報導，加拿大總理卡尼 (Mark Carney) 宣布，任命前貝萊德 (BLK-US) 高階主管 Mark Wiseman 為新任駐美大使，負責與川普政府進行關鍵貿易談判，顯示卡尼正積極部署具商業背景的盟友，應對美國保護主義政策帶來的挑戰。
卡尼周一表示，Wiseman 將於明年 2 月 15 日正式上任，接替已宣布卸任的現任大使 Kirsten Hillman。
退休基金執行長轉任駐美大使
Wiseman 曾任加拿大退休金計畫投資委員會執行長，2012 年接掌該國最大退休基金，2016 年轉赴貝萊德擔任高階主管。他一度被視為貝萊德執行長芬克 (Larry Fink) 的接班人選之一，但因未揭露與下屬的戀愛關係，於 2019 年底離開該公司。
目前 Wiseman 擔任資產管理公司 Lazard 加拿大分公司董事長，並為波士頓諮詢集團 (BCG) 資深顧問。
卡尼重用商界盟友 強化談判實力
這項任命是卡尼重塑加拿大經濟策略的一環。身為前央行總裁與高盛 (GS-US) 銀行家的卡尼，正在關鍵職位安插具商業經驗與談判能力的人選。卡尼此前已任命 Wiseman 為美加關係特別工作小組顧問，而根據選舉財務紀錄，Wiseman 也曾為卡尼競選自由黨黨魁提供資金支持。
「Mark Wiseman 在這個美加關係轉型的關鍵時刻，帶來豐富經驗、人脈網絡與深厚承諾。」卡尼在聲明中表示，並強調 Wiseman 將是加拿大談判團隊的「核心成員」。
上任即面臨重大挑戰
Wiseman 毫無政治與外交經驗，卻在美加經貿關係高度不確定的時刻接下重任。他的首要任務包括 2026 年啟動的《美墨加協定》(USMCA) 正式審查。
目前加拿大約 80% 輸美產品因符合協定規範而免於川普關稅，但美國貿易代表格里爾 (Jamieson Greer) 本周在國會閉門會議中，雖表達對 USMCA 的支持，但也要求加拿大在酒類銷售、乳製品貿易與線上串流監管等議題上做出讓步。
任命惹議 曾力挺移民政策
Wiseman 的任命本月已有媒體預告，但也招致部分政敵批評，主因是他過去曾支持加速移民政策。加拿大曾採納該政策，但後來因人口快速成長對房價、社會服務與基礎建設造成壓力而轉向限制移民。
在卡尼上台前，Wiseman 也曾公開批評渥太華的經濟政策。他在 2024 年 4 月《環球郵報》發表的文章中寫道：「加拿大經濟迫切需要文化轉型。政策制定者的行動要麼不存在、要麼膽怯無效。與此同時，加拿大企業界已陷入自滿與守舊。」
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 面對美國關稅衝擊！加拿大央行不急降息 利率維持2.25%
- 加拿大通膨再降！10月CPI年增速回到2.2% 央行政策更顯游刃有餘
- 加拿大生活水準G7墊底 美副總統萬斯暗示： 印度移民潮害的
- 報告：德國汽車對美出口暴跌近14% 成為川普貿易戰下受創最重產業
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告