加拿大新駐美大使曝光！前貝萊德高層上任迎戰新美加關係

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-23 05:13

綜合外媒周一 (22 日) 報導，加拿大總理卡尼 (Mark Carney) 宣布，任命前貝萊德 (BLK-US) 高階主管 Mark Wiseman 為新任駐美大使，負責與川普政府進行關鍵貿易談判，顯示卡尼正積極部署具商業背景的盟友，應對美國保護主義政策帶來的挑戰。

加拿大任命前貝萊德高層為駐美大使，明年2月上任迎戰川普領導下的美加關係。(圖:Shutterstock)

卡尼周一表示，Wiseman 將於明年 2 月 15 日正式上任，接替已宣布卸任的現任大使 Kirsten Hillman。

退休基金執行長轉任駐美大使

Wiseman 曾任加拿大退休金計畫投資委員會執行長，2012 年接掌該國最大退休基金，2016 年轉赴貝萊德擔任高階主管。他一度被視為貝萊德執行長芬克 (Larry Fink) 的接班人選之一，但因未揭露與下屬的戀愛關係，於 2019 年底離開該公司。

目前 Wiseman 擔任資產管理公司 Lazard 加拿大分公司董事長，並為波士頓諮詢集團 (BCG) 資深顧問。

卡尼重用商界盟友 強化談判實力

「Mark Wiseman 在這個美加關係轉型的關鍵時刻，帶來豐富經驗、人脈網絡與深厚承諾。」卡尼在聲明中表示，並強調 Wiseman 將是加拿大談判團隊的「核心成員」。

上任即面臨重大挑戰

Wiseman 毫無政治與外交經驗，卻在美加經貿關係高度不確定的時刻接下重任。他的首要任務包括 2026 年啟動的《美墨加協定》(USMCA) 正式審查。

目前加拿大約 80% 輸美產品因符合協定規範而免於川普關稅，但美國貿易代表格里爾 (Jamieson Greer) 本周在國會閉門會議中，雖表達對 USMCA 的支持，但也要求加拿大在酒類銷售、乳製品貿易與線上串流監管等議題上做出讓步。

任命惹議 曾力挺移民政策

Wiseman 的任命本月已有媒體預告，但也招致部分政敵批評，主因是他過去曾支持加速移民政策。加拿大曾採納該政策，但後來因人口快速成長對房價、社會服務與基礎建設造成壓力而轉向限制移民。