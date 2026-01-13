鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-13 14:40

OpenAI新硬體瞄準蘋果瞄準AirPods！代號「Sweetpea」、搭載2奈米手機級晶片。（圖：Shutterstock）

根據《Android Authority》報導，爆料者 Smart Pikachu 在社群平台 X 上透露，OpenAI 正開發代號為「Sweetpea」的音訊耳機，目標是「取代」蘋果的 AirPods。

消息指出，這款耳機將採用「前所未見」的設計概念，主體為金屬材質，外型類似蛋石，內部則放置兩個膠囊形裝置，配戴時貼合耳後。

據悉，OpenAI 計畫為這款耳機搭載「2 奈米智慧型手機級晶片」，其中 Exynos 為最被看好的選擇。

此外，OpenAI 還在開發一款專屬晶片，用以取代 iPhone 的部分功能，透過指令操作 Siri。

然而，由於該設備的物料清單（BOM）可能與智慧型手機相當，因此這款耳機預期售價不會便宜。

爆料指出，OpenAI 目標於今年 9 月推出，首年出貨量預計達 4,000 萬至 5,000 萬台。

這款耳機據說是 OpenAI 五款硬體產品之一。根據爆料，OpenAI 已委託電子代工大廠富士康協助這五款產品，計畫於 2028 年第四季完成量產。