OpenAI新硬體瞄準蘋果瞄準AirPods！代號「Sweetpea」、搭載2奈米手機級晶片
鉅亨網編譯莊閔棻
人工智慧（AI）巨頭 OpenAI 即將跨入硬體市場，而最新消息指出，這次的目標是蘋果 (AAPL-US) 最受歡迎的產品之一：AirPods。
根據《Android Authority》報導，爆料者 Smart Pikachu 在社群平台 X 上透露，OpenAI 正開發代號為「Sweetpea」的音訊耳機，目標是「取代」蘋果的 AirPods。
消息指出，這款耳機將採用「前所未見」的設計概念，主體為金屬材質，外型類似蛋石，內部則放置兩個膠囊形裝置，配戴時貼合耳後。
據悉，OpenAI 計畫為這款耳機搭載「2 奈米智慧型手機級晶片」，其中 Exynos 為最被看好的選擇。
此外，OpenAI 還在開發一款專屬晶片，用以取代 iPhone 的部分功能，透過指令操作 Siri。
然而，由於該設備的物料清單（BOM）可能與智慧型手機相當，因此這款耳機預期售價不會便宜。
爆料指出，OpenAI 目標於今年 9 月推出，首年出貨量預計達 4,000 萬至 5,000 萬台。
這款耳機據說是 OpenAI 五款硬體產品之一。根據爆料，OpenAI 已委託電子代工大廠富士康協助這五款產品，計畫於 2028 年第四季完成量產。
傳這款耳機的研發，被前蘋果設計主管 Jony Ive 的團隊列為優先項目。至於其他硬體產品，目前尚不清楚完整細節，但爆料指出，一款「家用設備」與「觸控筆」仍在考慮範圍內。
延伸閱讀
- 2026美股將迎IPO盛宴！SpaceX、OpenAI、Anthropic巨頭排隊上市
- OpenAI高薪招聘「應變準備主管」恐難招到人？專家：根本是「不可能的工作」
- 輝達澄清未要求H200全額預付款：絕不會要求客戶為尚未收到的產品付款
- 美股「七巨頭」霸主地位出現裂縫！投資人2026年應關注的科技股趨勢
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇