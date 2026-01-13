鉅亨網新聞中心 2026-01-13 17:00

蘋果 (AAPL-US) 與谷歌 (GooGL-US) 聯合宣布達成一項具有深遠影響的多年期深度合作協議。這項協議的核心內容指出，蘋果下一代的基礎模型（Apple Foundation Models）將全面採用 Google 的 Gemini 模型與其先進的雲端技術，並為預計在今年上線的個性化 Siri 提供關鍵的底層核心技術支援。這項合作不僅意味著兩大科技巨頭在人工智慧時代的戰略重組，也預示著行動智慧裝置的使用體驗即將迎來翻天覆地的變革。

蘋果為何棄OpenAI、深度結盟谷歌？「自研受挫」後的唯一停損方案。(圖:shutterstock)

根據這份協議的細節，雙方的合作層級已遠遠超越了過去單純的應用程式存取模式。Google Gemini 模型將被直接整合進「蘋果智慧」（Apple Intelligence）的系統底層，成為處理複雜雲端運算任務的基石。

也就是說，在即將發布的 iOS 26.4 系統中，用戶將能體驗到由 Gemini 驅動的「完全體」Siri，該系統將具備強大的跨應用整合能力，能精準理解螢幕內容、郵件及聊天紀錄，真正實現「懂你所想」的智慧化承諾。

OpenAI 從「座上賓」變「過路人」

然而，這項重磅合作案背後最令人震驚的訊息，莫過於曾經的「座上賓」OpenAI 的悄然退場。回顧 2024 年，當蘋果初次推出 Apple Intelligence 時，ChatGPT 曾是其最高調的合作夥伴。如今兩年過去，OpenAI 已從核心合作名單中淡出。

分析指出，這反映了 OpenAI 在基礎設施上的劣勢與其競爭身份的轉變。相較於高度依賴微軟 Azure 雲端的 OpenAI，擁有全端獨立算力與 TPU 晶片的 Google，更能提供蘋果所需的成本控制與響應速度。

此外，隨著 OpenAI 積極布局硬體設備並挖角蘋果設計團隊，該公司已逐漸從技術盟友轉變為威脅蘋果硬體生態的系統級競爭對手。

為何此時「宿敵復合」？

這場被外界戲稱為「歷史迴力鏢」的聯手，不禁讓人回想起 2007 年初代 iPhone 發布時，Google 作為蘋果緊密盟友的「蜜月時代」。儘管隨後兩家公司因 Android 系統的崛起而陷入長達十數年的「熱核戰爭」，但面對生成式 AI 浪潮的衝擊，現實的生存壓力促成了雙方的再度復合。

對蘋果而言，內部的 AI 部門正面臨嚴重的人才流失與技術停滯，包括高級副總裁 John Giannandrea 的即將退休，以及多位核心技術主管轉投 Meta 等競爭對手，使得「自研大模型」的策略面臨挫折。

在此背景下，選擇與市場上擁有兆級參數實力的 Google Gemini 合作，無疑是蘋果止損並快速追趕技術進度的唯一優解。

對於 Google 而言，這場交易同樣是一場夢寐以求的戰略勝利。儘管 Gemini 技術強悍，但在消費端市場始終受到 ChatGPT 的強烈壓制。透過切入 iPhone 這一全球最具影響力的流量入口，Gemini 瞬間獲得了與數十億用戶深度互動的機會。