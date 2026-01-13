鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-13 12:00

俄羅斯安全會議副主席、前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）週一（12 日）警告，如果美國總統川普不迅速行動，格陵蘭可能舉行公投加入俄羅斯。

根據《路透》報導，梅德維傑夫指出：「川普需要加快腳步。根據未經證實的消息，格陵蘭在幾天內可能會突然舉行公投，屆時全島 5 萬 5 千名居民可能投票加入俄羅斯。」

他還強調：「那就結束了，（美國國旗上）不會再有新的小星星。」

川普近期再次推動美國取得格陵蘭的控制權。格陵蘭為丹麥的自治領地，川普主張，美國必須掌握格陵蘭以威懾俄羅斯。

他指出，格陵蘭的地理位置與資源對美國國家安全至關重要，但此言引發丹麥與格陵蘭方面的強烈反對。

雖然俄羅斯並未對格陵蘭提出主權要求，但長期以來一直關注格陵蘭在北極安全中的戰略角色，尤其是其位於北大西洋航線的重要位置，以及美國在當地設置的主要軍事與太空監控設施。

俄羅斯政府尚未對川普再次推動取得格陵蘭的行動發表評論，但去年已將北極列為俄羅斯的國家與戰略利益區域，並表示密切關注圍繞格陵蘭的「相當戲劇化」討論。