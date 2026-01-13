鉅亨網新聞中心 2026-01-13 14:10

聯合國本月發布《2026 年世界經濟形势與展望》報告指出，儘管全球經濟在通膨緩解與貨幣環境趨鬆的背景下展現出一定韌性，但全球經濟成長依舊持續低迷，且低於疫情前的水準。報告預測，2026 年全球經濟產出將增長 2.7%，略低於 2025 年估計的 2.8%，更明顯低於疫情前 3.2% 的平均增速。

聯合國報告：全球經濟展現韌性但成長乏力 貿易緊張與債務壓力拖累前景(圖:shutterstock)

報告分析，2025 年期間全球經濟受穩健的消費支出支撐，對美國大幅上調關稅展現出超乎預期的韌性。然而，這股動能正受到挑戰。受政策不確定性與關稅上升影響，全球貿易增速預計將從 2025 年的 3.8% 放緩至 2026 年的 2.2%。此外，低迷的投資活動、地緣政治緊張局勢以及有限的財政空間，正將全球經濟推向比疫情前更持久的低速增長軌道。

區域增長差異：美國微升、歐日放緩、中國穩定 在區域表現方面呈現明顯分化：

• 美國：在貨幣與財政政策支撐下，2026 年預計增長 2.0%，略高於 2025 年的 1.9%，但勞動力市場趨緩可能削弱動能。

• 歐盟與日本：成長預計將放緩。歐盟受關稅與地緣政治影響，預計降至 1.3%；日本則預計降至 0.9%。

• 亞洲地區：中國經濟在定向政策支持下預計增長 4.6%；印度預計增長 6.6%，帶動南亞成為增長較快的地區。

報告特別警示高負債水準與高借貸成本正嚴重限制政策空間，發展中經濟體受害最深。聯合國秘書長古特雷斯指出，地緣政治與技術緊張局勢正重塑全球格局，使許多發展中國家實現可持續發展目標的希望變得遙不可及。

雖然全球通膨率預計在 2026 年回落至 3.1%，但居高不下的物價仍在侵蝕家庭實際收入。聯合國副秘書長李軍華強調，通膨回落必須轉化為生活改善，否則脆弱群體的購買力將持續受損。

集體行動與未來挑戰 面對人工智慧帶來的轉型，報告警告其收益可能分布不均，加劇結構性不平等。