鉅亨網編譯王貞懿
根據《CNBC》周一 (12 日) 報導，Meta(META-US) 任命曾任川普政府副國安顧問的 Dina Powell McCormick 為總裁兼副董事長。這是 Meta 近期聘用的第二位前川普政府官員。
根據提交給美國證管會的文件，Powell McCormick 去年 4 月加入 Meta 董事會，12 月辭職。Meta 表示，她將加入管理團隊，協助制定策略和執行。
祖克柏在聲明中說：「Dina 在全球金融最高層的經驗，加上她的全球人脈，讓她特別適合擔任總裁兼副董事長，協助 Meta 迎接下個成長階段。」
Powell McCormick 曾任川普的副國安顧問，更早之前曾在小布希政府的國務卿 Condoleezza Rice 手下任職。她也曾在高盛 (GS-US) 擔任高階主管 16 年，最近在 BDT & MSD Partners 擔任高管。
這是 Meta 近期聘用的第二位前川普政府官員。本月稍早，Meta 聘請 Curtis Joseph Mahoney 擔任首席法務長，他曾在川普第一任期擔任副美國貿易代表。
川普周一在 Truth Social 發文：「恭喜 DINA POWELL MCCORMICK 剛被任命為 META 新總裁。Mark Z 做了很棒的選擇！！！她是個出色且非常有才華的人，在川普政府任職期間表現強勁且傑出！」
下一篇