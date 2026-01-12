鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-12 22:57

根據《CNBC》周一 (12 日) 報導，Meta(META-US) 任命曾任川普政府副國安顧問的 Dina Powell McCormick 為總裁兼副董事長。這是 Meta 近期聘用的第二位前川普政府官員。

根據提交給美國證管會的文件，Powell McCormick 去年 4 月加入 Meta 董事會，12 月辭職。Meta 表示，她將加入管理團隊，協助制定策略和執行。

祖克柏在聲明中說：「Dina 在全球金融最高層的經驗，加上她的全球人脈，讓她特別適合擔任總裁兼副董事長，協助 Meta 迎接下個成長階段。」

Powell McCormick 曾任川普的副國安顧問，更早之前曾在小布希政府的國務卿 Condoleezza Rice 手下任職。她也曾在高盛 (GS-US) 擔任高階主管 16 年，最近在 BDT & MSD Partners 擔任高管。

這是 Meta 近期聘用的第二位前川普政府官員。本月稍早，Meta 聘請 Curtis Joseph Mahoney 擔任首席法務長，他曾在川普第一任期擔任副美國貿易代表。

