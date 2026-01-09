Meta攜手3間核電公司 為AI超級運算系統供電

鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-09 20:53

《CNBC》周五 (9 日) 報導，Meta 宣布與 3 家核電業者簽約，替位於俄亥俄州資料中心的普羅米修斯 (Prometheus) 超級運算系統供電。這 3 家公司分別是 Vistra、TerraPower，以及由 OpenAI 執行長奧特曼投資的 Oklo，預計 2035 年前增加 6.6GW 發電量。

Meta積極布局核能發電，確保AI資料中心電力供應。(圖:Shutterstock)

Meta(META-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 去年 7 月發表 Prometheus 系統，形容這是開發先進 AI 的關鍵設備。Meta 預估該系統將在 2026 年啟用。

Meta 政策長 Joel Kaplan 聲明表示:「頂尖資料中心和 AI 基礎設施，是確保美國在 AI 領域全球領先地位的關鍵。」

Meta 將挹注資金給 Vistra 位於俄亥俄州和賓州的核電廠，延長廠區壽命並提高發電量。另外 2 家公司的核電專案還在開發階段。Meta 表示，這些合作案預計創造數千個工程職缺、數百個長期維運工作。

大廠搶電大作戰

這是 Meta 最新一波確保 AI 電力供應的動作。祖克柏目標是打造「超級智慧」(superintelligence) 也就是在多項任務上都能大幅超越人類的 AI。

Meta 並非唯一押注核電的科技巨頭。去年 3 月，Meta、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Google(GOOGL-US) 都簽署了承諾書，支持在 2050 年前將全球核電產量提升至 3 倍。

去年 6 月，Meta 已和星座能源 (CEG-US) 簽下 20 年合約，從 2027 年起向該公司位於伊利諾州的 Clinton 清潔能源中心購電。

供電時程出爐

根據周五公告，Meta 給 TerraPower 的資金將用於 2 座開發中的核電廠，最快 2032 年發電。Meta 還可能取得 TerraPower 另外 6 座電廠的供電權，預定 2035 年前完工。Oklo 在俄亥俄州 Pike 郡打造的先進核能園區，則最快 2030 年運轉。

根據 FactSet 數據，奧特曼是 Oklo 大股東，持股 4.3%，以周四收盤價計算約值 6.5 億美元。奧特曼去年 4 月辭去 Oklo 董事長職務，好讓公司爭取更多客戶，包括 OpenAI 的競爭對手。