調查：川普關稅衝擊讓裁員比例翻倍、56%憂衰退

根據《CNBC》周一 (12 日) 報導，供應鏈管理協會 (ASCM) 和該媒體合作最新調查顯示，川普關稅衝擊擴大，供應鏈業者裁員比例從去年 4 月的 16% 倍增至 32%。65% 業者成本至少增加 10% 至 15%，還得繳納不生利息的海關保證金，即使法院判退稅，也難彌補已造成的損失。

ASCM 執行長 Abe Eshkenazi 說：「關稅不只影響帳面，更衝擊員工。企業為了控制成本在裁員，失去這些人才和知識，會造成長期傷害。」

雖然美國整體失業率自去年 4 月川普推出大規模關稅以來只小幅上升，但勞工統計局 12 月就業報告顯示，去年就業成長創下 2000 年代初期以來、非衰退時期的最低紀錄。

這項調查在去年 12 月 15 日至今年 1 月 7 日間進行，訪問各產業超過 220 位供應鏈管理者。調查顯示，65% 業者成本至少增加 10% 至 15%，ASCM 認為這是「重大衝擊」，將改變企業預算、策略，甚至威脅生存。其中 34% 業者成本增幅超過 15%。

海關保證金卡住資金

雖然企業都在等最高法院裁定川普關稅是否合法、能否退稅，但 Eshkenazi 說，企業受的傷已經難以挽回。「法院裁決或許能解決法律問題，但解決不了已經發生的營運、財務和人力損失。現在規劃週期變短，企業更難做計畫，整天忙著救火，根本沒空規劃未來。」

此外，就算法院判退稅，也補不回處理關稅文件耗掉的時間和生產力。嬰兒用品公司 Lalo 共同創辦人 Michael Wieder 說，現在美國海關要求提供擔保品，「我們已經繳了數百萬美元關稅，還得被扣押數十萬美元當擔保品。」

Eshkenazi 說，這種資金困境很普遍，「保證金裡的錢就是死錢。」海關保證金是過去 12 個月關稅的 10%，通常扣押 314 天且不生利息。Wieder 說：「我本來可以拿這筆錢發展事業，這等於從小企業手中抽走營運資金，真的很傷。」

56% 擔心經濟衰退

Eshkenazi 說，會員告訴他，花在關稅上的錢就像稅，拖累整個供應鏈。「你沒辦法一夕之間重新調配人力、重新訓練員工。重點不只是怎麼應變法院判決，而是美國經濟到底有沒有確定性，企業能不能做定價規劃。」

調查顯示，業者對經濟看法分歧，38% 悲觀、27% 中立、35% 樂觀。超過半數 (56%) 擔心經濟衰退，但在這些擔心衰退的人中，只有約三分之一對經濟持中立或負面看法，ASCM 認為顯示「美國經濟前景很模糊」。