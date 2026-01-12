長榮航孫嘉明：不覺得今年機票價格會鬆動 客貨運都好 拚創新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-12 16:14

長榮航 (2618-TW) 總經理孫嘉明今 (12) 日指出，新航點都有持續評估中，包括歐洲、印度等市場，「現在是飛機不夠用」，並提到，今年即便國籍航空同業有多架新機加入，但出國需求相當強勁，應不會再有去年第三季暑假不太旺的情形，「不覺得今年票價會鬆動」，而貨運受惠 AI 強勁需求，客貨運業務再創高可期。

長榮航樂觀看今年客貨運業務再創高可期。(鉅亨網記者王莞甯攝)

孫嘉明說，第一季整體訂位狀況超出預期，且目前看來第二季也不錯，「貨運更不用講，台灣 AI 伺服器出貨爆發，每個月台灣出去的包機 40-50 架」，再加上傳統上的空運需求，使客貨運都非常樂觀，力拚再創新高。

長榮航今年確定將在 7 月開出新航點華盛頓 D.C.，此外，也持續觀察歐洲市場如北歐、南歐等地。

另外，長榮航回顧 2025 年，看去年比較辛苦的是第三季，第四季恢復到正常，整個 12 月甚至優於預期，使營收仍達到高規模，僅略次於 2024 年；上半年開航神戶、下半年開達拉斯、釜山，孫嘉明說「目前看來都很好，成績均如同開航前預估」。

長榮航今年機隊預計維持 80 架客機、9 架貨機，雖迎來 2 架 787-9 新機，但汰舊換新 1 架 777 和 1 架 A330，總機隊數不變。

孫嘉明針對今年既有航網說明，在義大利航權有突破，取得 7 班航權的前提下，1 月 16 日起米蘭從每周 4 班增為每日 1 班，困擾已久的青森航線也終於克服，夏季班表 3 月 29 日起每周增為 5-7 班。

而韓國釜山載客率超過 90%，過年期間增飛到每周 10 班，越南峴港因應農曆年節需求從每周 1 班增為每周 12 班，隨後松山、福岡等迎來賞櫻旺季，均會增班。