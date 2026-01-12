營收速報 - 美時(1795)12月營收24.42億元年增率高達66.89％
今年1-12月累計營收為205.01億元，累計年增率10.32%。
最新價為285.5元，近5日股價上漲5.22%，相關生技醫療上漲1.52%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+653 張
- 外資買賣超：+1042 張
- 投信買賣超：-452 張
- 自營商買賣超：+63 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|24.42億
|67%
|131%
|25/11
|10.59億
|-0%
|-62%
|25/10
|27.53億
|46%
|127%
|25/9
|12.14億
|2%
|5%
|25/8
|11.60億
|-12%
|-52%
|25/7
|23.97億
|-12%
|130%
美時(1795-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造、零售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
