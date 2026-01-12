search icon



營收速報 - 美時(1795)12月營收24.42億元年增率高達66.89％

鉅亨網新聞中心

美時(1795-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣24.42億元，年增率66.89%，月增率130.65%。

今年1-12月累計營收為205.01億元，累計年增率10.32%。

最新價為285.5元，近5日股價上漲5.22%，相關生技醫療上漲1.52%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+653 張
  • 外資買賣超：+1042 張
  • 投信買賣超：-452 張
  • 自營商買賣超：+63 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 24.42億 67% 131%
25/11 10.59億 -0% -62%
25/10 27.53億 46% 127%
25/9 12.14億 2% 5%
25/8 11.60億 -12% -52%
25/7 23.97億 -12% 130%

美時(1795-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造、零售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


