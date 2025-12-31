鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-31 10:42

長榮航 (2618-TW) 趕在 2025 年底前再傳捷報，第四代豪華經濟艙獲英國航空設計專業媒體 TheDesignAir 頒發 2025 年度 TheDesignAir Awards 最佳全新豪華經濟艙 (Best New Premium Economy Class)。

長榮航再傳捷報 第四代豪經艙拿下「最佳全新豪華經濟艙」評比。(圖：長榮航提供)

長榮航自 1992 年率先推出全球航空業首創「經濟豪華艙」，多年來持續專注旅客需求進化豪經艙產品和服務升級，屢獲國際航空專業獎項評比肯定。

長榮航說明，第四代豪華經濟艙配置於波音 787-9，將設計理念從「經濟艙升級」再提升為「類比商務艙」的規格，共設有 28 席座位，採 2-3-2 座位配置，前後椅距達 42 英吋，椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，以 5 英吋後傾實現等同於 8 英吋的舒適角度。

同時，座椅設計強調更好的隱密性，增設頭靠兩側隱私隔板，搭配專屬閱讀燈增添旅客使用的便利性；不僅如此，座椅的頭靠、扶手及腳靠皆採用皮革包覆，塑造舒適感與高級質感兼具的搭乘體驗，扶手內側設有大型收納空間、椅背螢幕下方儲物空間和專屬的水瓶架，方便旅客收納和取用隨身物品，另配有 15.6 吋高畫質螢幕、餐桌提供個人行動裝置放置架，以及 110V AC 與 USB 複合式插座，滿足長程飛行中多元使用需求。

長榮航未來尚有 9 架波音 787-9 新機陸續交付，目前 8 架波音 787-9 已全數配置第四代豪華經濟艙，目前投入桃園 - 雅加達、米蘭、慕尼黑、達拉斯和維也納直飛航線，明年 3 月 29 日起也將派飛舊金山日航班 (BR08/07)，並將視市場需求與機隊調度安排後續執飛航線。