search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

長榮航12月營收衝破200億元大關 飛出新猷

鉅亨網記者王莞甯 台北

長榮航 (2618-TW) 今 (9) 日公布 12 月合併營收衝上 202.61 億元，月增 9.63%，年增 1.03%，不僅是單月第三次衝破 200 億元大關，更創單月新高紀錄，而全年合併營收 2203.33 億元，年減 0.31%，仍是歷史次高水準。

cover image of news article
長榮航12月營收創新高紀錄。(圖：長榮航提供)

由於 12 月中下旬是長程線傳統耶誕假期旺季，北美和歐澳地區客運需求強勁，帶動長榮航整體載客率提升，其中，歐澳出發航班載客率達 90% 以上，而東北亞航線因賞楓季遞延且進入滑雪旺季，整體載客率也達 90% 上。


不僅如此，長榮航指出，東南亞和中國市場客運需求均呈現穩健態勢，主要旅遊航點如吉隆坡、新加坡、曼谷和清邁載客率維持高檔，載客率皆達 90% 上。

貨運方面，由於聖誕節前和年底的補貨需求增加，市場上消費電子產品、成衣、電商網購、AI 伺服器和半導體等出口強勁，帶動整體貨量與運價持續上揚，長榮航積極機動調整貨機運力，並運用客機腹艙運能，來推升貨運營收。


文章標籤

長榮航航空出國機票

相關行情

台股首頁我要存股
長榮航36.55+0.27%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty