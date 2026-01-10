長榮航12月營收衝破200億元大關 飛出新猷

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-10 10:20

長榮航 (2618-TW) 今 (9) 日公布 12 月合併營收衝上 202.61 億元，月增 9.63%，年增 1.03%，不僅是單月第三次衝破 200 億元大關，更創單月新高紀錄，而全年合併營收 2203.33 億元，年減 0.31%，仍是歷史次高水準。

長榮航12月營收創新高紀錄。(圖：長榮航提供)

由於 12 月中下旬是長程線傳統耶誕假期旺季，北美和歐澳地區客運需求強勁，帶動長榮航整體載客率提升，其中，歐澳出發航班載客率達 90% 以上，而東北亞航線因賞楓季遞延且進入滑雪旺季，整體載客率也達 90% 上。

不僅如此，長榮航指出，東南亞和中國市場客運需求均呈現穩健態勢，主要旅遊航點如吉隆坡、新加坡、曼谷和清邁載客率維持高檔，載客率皆達 90% 上。