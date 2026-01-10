長榮航12月營收衝破200億元大關 飛出新猷
鉅亨網記者王莞甯 台北
長榮航 (2618-TW) 今 (9) 日公布 12 月合併營收衝上 202.61 億元，月增 9.63%，年增 1.03%，不僅是單月第三次衝破 200 億元大關，更創單月新高紀錄，而全年合併營收 2203.33 億元，年減 0.31%，仍是歷史次高水準。
由於 12 月中下旬是長程線傳統耶誕假期旺季，北美和歐澳地區客運需求強勁，帶動長榮航整體載客率提升，其中，歐澳出發航班載客率達 90% 以上，而東北亞航線因賞楓季遞延且進入滑雪旺季，整體載客率也達 90% 上。
不僅如此，長榮航指出，東南亞和中國市場客運需求均呈現穩健態勢，主要旅遊航點如吉隆坡、新加坡、曼谷和清邁載客率維持高檔，載客率皆達 90% 上。
貨運方面，由於聖誕節前和年底的補貨需求增加，市場上消費電子產品、成衣、電商網購、AI 伺服器和半導體等出口強勁，帶動整體貨量與運價持續上揚，長榮航積極機動調整貨機運力，並運用客機腹艙運能，來推升貨運營收。
- 股債之外第三選擇 原物料強勢接棒
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 總座看今年處高檔 明年再優今年 連年獲利高檔無虞
- 長榮航再傳捷報 第四代豪經艙拿下「最佳全新豪華經濟艙」評比
- 長榮航將斥資逾600億元 增購4架波音787-9客機
- 長榮航機上娛樂系統大升級 成Panasonic Avionics亞洲最大訂用客戶
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇