華碩電競營收占比逾4成 擴大領導地位趁勢推旗艦顯卡RTX 5090
鉅亨網記者吳承諦 台北
PC 品牌華碩於 (2357-TW) 今 (12) 日宣布，旗下電競品牌 ROG 玩家共和國正式推出旗艦新品 Matrix GeForce RTX 5090 顯示卡，展現開年即全力衝刺電競業務的強烈企圖心，華碩日前指出，目前集團三大營運支柱為消費性、電競及商用市場，其中電競產品營收比重已達四成。
華碩本次推出 Matrix GeForce RTX 5090，透過進階 BTF 主機板連接可提供高達八百瓦電力，運算效能較前代提升一成。產品採用獨家液態金屬散熱膏與四風扇設計，能大幅增加兩成風壓，並具備記憶體除霜功能以支援液態氮超頻，主要鎖定頂級玩家與創作者市場，藉此鞏固華碩在電競領域的領導地位。
華碩 2025 年全年集團營收達 7389.07 億元，年增率達 26%，改寫歷史新高紀錄。其中 12 月營收為 697 億元，第 4 季營收則為 2029 億元，兩者皆站上歷史次高，主要成長動能來自伺服器、電競與商用電腦需求暢旺，顯示多重成長引擎策略已見成效。
共同執行長許先越指出，目前集團 3 大營運支柱為消費性、電競及商用市場，其中電競產品營收比重已達 40%，多屬高單價產品線，有助於公司因應記憶體漲價效應。除了鞏固顯卡與筆電市場，華碩今年在 CES 大展上也另闢戰場，攜手 XREAL 推出首款電競 AR 眼鏡 ROG XREAL R1，暫緩手機新品發布，將資源更集中於沉浸式遊戲體驗的生態系建構。
展望後市，華碩預估第 4 季因屬傳統淡季及總體經濟不確定性影響，電腦業務營收將季減 10% 至 15%。不過受惠於 AI 伺服器需求火熱，伺服器業務營收佔比已提升至約 20%，優於原先預期。
華碩強調是首批出貨 B300 及 GB 300 AI 伺服器的廠商，對 2026 年伺服器業務設定積極成長目標，看好該業務成為未來幾年的新成長引擎。
- 股債之外第三選擇 原物料強勢接棒
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- AI PC與沉浸式生態重塑未來 華碩、微星、技嘉CES 2026推新品搶佔先機
- 華碩獲8項CES 2026創新獎肯定 AI筆電領銜奪冠
- 華碩12月營收697億元今年次高 2025年營收7389億元年增26％
- 華碩領航AI人才 榮獲2025最佳IT雇主獎
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇