鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-12 14:07

PC 品牌華碩於 (2357-TW) 今 (12) 日宣布，旗下電競品牌 ROG 玩家共和國正式推出旗艦新品 Matrix GeForce RTX 5090 顯示卡，展現開年即全力衝刺電競業務的強烈企圖心，華碩日前指出，目前集團三大營運支柱為消費性、電競及商用市場，其中電競產品營收比重已達四成。

華碩電競營收占比逾4成 擴大領導地位趁勢推旗艦顯卡RTX 5090。(圖：華碩提供)

華碩本次推出 Matrix GeForce RTX 5090，透過進階 BTF 主機板連接可提供高達八百瓦電力，運算效能較前代提升一成。產品採用獨家液態金屬散熱膏與四風扇設計，能大幅增加兩成風壓，並具備記憶體除霜功能以支援液態氮超頻，主要鎖定頂級玩家與創作者市場，藉此鞏固華碩在電競領域的領導地位。

華碩 2025 年全年集團營收達 7389.07 億元，年增率達 26%，改寫歷史新高紀錄。其中 12 月營收為 697 億元，第 4 季營收則為 2029 億元，兩者皆站上歷史次高，主要成長動能來自伺服器、電競與商用電腦需求暢旺，顯示多重成長引擎策略已見成效。

共同執行長許先越指出，目前集團 3 大營運支柱為消費性、電競及商用市場，其中電競產品營收比重已達 40%，多屬高單價產品線，有助於公司因應記憶體漲價效應。除了鞏固顯卡與筆電市場，華碩今年在 CES 大展上也另闢戰場，攜手 XREAL 推出首款電競 AR 眼鏡 ROG XREAL R1，暫緩手機新品發布，將資源更集中於沉浸式遊戲體驗的生態系建構。

展望後市，華碩預估第 4 季因屬傳統淡季及總體經濟不確定性影響，電腦業務營收將季減 10% 至 15%。不過受惠於 AI 伺服器需求火熱，伺服器業務營收佔比已提升至約 20%，優於原先預期。