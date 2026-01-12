長榮航新航點曝光 7月將直飛美國華盛頓D.C.

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-12 15:09

長榮航 (2618-TW) 總經理孫嘉明今 (12) 日透露，在去年開出美國新航點─德州達拉斯後，今年再接再厲，預計 7 月開出桃園直飛美國華盛頓 D.C. 航班，屆時合計在美國共開出 10 個航點、每周達 98 班服務趟次，孫嘉明也表示，明年客貨運市況都還是非常樂觀。

長榮航總經理孫嘉明(左2)。(鉅亨網記者王莞甯攝)

長榮航強調，今年是充滿誘惑的一年，若越太平洋航線能開到百班，將達成重要的里程碑，規劃 7 月桃園直飛華盛頓 D.C.，正在申請中，應可如期開航，屆時每周將飛航 4 班，並使美國達 10 個航點、每周達 98 班。

‌



孫嘉明進一步解釋，選擇直飛華盛頓 D.C. 原因在於，目前在美國西岸的幾個航點和中部相對齊全，美國東岸較沒有布局，考量到整體美國航網版圖，且華盛頓 DC 是美國的政治中心，也有商業和觀光市場，相信開航後會維持美國轉機旅客比率，而台美之間旅客往來則維持在 30-40% 左右。