2026-01-12

在前不久的聖誕夜，華爾街選擇權市場上演了一場慘烈的爆倉悲劇。知名日內交易員、在標普 500 指數選擇權市場被譽為「禿鷹隊長」的 32 歲交易員 David Chau，因一項源自 18 世紀賭場的古老投機策略，導致其避險基金 SPX MGMT 及其追隨者損失高達數千萬美元。

選擇權大師「禿鷹隊長」聖誕夜慘賠數千萬 馬丁格爾策略再現災難性潰敗(圖:shutterstock)

「鐵禿鷹」與危險的加倍賭注

Chau 以擅長操作「鐵禿鷹」(Iron Condor) 策略聞名，這種策略透過同時買賣高於和低於市場價格的買權 (call) 與賣權 (put) 價差，在市場維持區間震盪時賺取權利金。然而，導致這次災難的核心並非鐵禿鷹本身，而是 Chau 採用的「馬丁格爾策略」(Martingale strategy)。

馬丁格爾策略是一種流傳已久的賭博技巧，曾出現在著名的威尼斯浪子卡薩諾瓦 (Giacomo Casanova) 的回憶錄中。其核心邏輯是：每當遭遇虧損時就將賭注加倍，直到贏回為止。Chau 及其追隨者 (每人每年支付 5500 美元以獲取其交易計畫) 在數日內反覆出售鐵禿鷹合約，並在指數波動超出預期時不斷倍增倉位。

流動性枯竭下的「獵殺」

到了 12 月 23 日，這批將於次日到期的禿鷹合約數量已膨脹至約 9 萬口。然而，聖誕夜當天標普 500 選擇權市場的交易量極低，是全年僅次於黑色星期五的第二低點。市場流動性的枯竭，讓這筆龐大的倉位變得極其脆弱。

芝加哥選擇權交易所 (Cboe) 的交易員 Jason Coogan 指出，在假期期間，由於參與者稀少，市場更容易受到操作。由於美國選擇權市場高度透明，Chau 的底牌早已暴露在所有造市商面前。部分專業人士推測，造市商可能趁機拉抬股市或期貨以觸發其損失。

令人驚訝的是，標普 500 指數在 12 月 24 日僅僅波動了 0.3%(約 5 個點位)，便足以引發這場崩盤。根據計算，Chau 雖然收取了約 1300 萬美元的權利金，但最終蒙受了約 3200 萬美元的最大淨損失。

從卡薩諾瓦到現代金融的警示

馬丁格爾策略被專家稱為「大數法則的詛咒」。Smarkets 執行長 Jason Trost 評論指出，這並非獲利優勢，而是一種「將頻繁的小額收益轉化為罕見的災難性損失」的方法。它將原本具備統計優勢的系統化交易，變成了一場孤注一擲的賭博。

這場悲劇讓人聯想起歷史上的多起著名崩盤，包括 2018 年 James Cordier 因放空天然氣選擇權，導致客戶血本無歸的事件。Chau 在事件後表達了悔意，聲稱其模型在過去 3 年中運作良好，目前正致力於修補模型漏洞。