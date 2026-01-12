選擇權大師「禿鷹隊長」聖誕夜慘賠數千萬 馬丁格爾策略再現災難性潰敗
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
在前不久的聖誕夜，華爾街選擇權市場上演了一場慘烈的爆倉悲劇。知名日內交易員、在標普 500 指數選擇權市場被譽為「禿鷹隊長」的 32 歲交易員 David Chau，因一項源自 18 世紀賭場的古老投機策略，導致其避險基金 SPX MGMT 及其追隨者損失高達數千萬美元。
「鐵禿鷹」與危險的加倍賭注
Chau 以擅長操作「鐵禿鷹」(Iron Condor) 策略聞名，這種策略透過同時買賣高於和低於市場價格的買權 (call) 與賣權 (put) 價差，在市場維持區間震盪時賺取權利金。然而，導致這次災難的核心並非鐵禿鷹本身，而是 Chau 採用的「馬丁格爾策略」(Martingale strategy)。
馬丁格爾策略是一種流傳已久的賭博技巧，曾出現在著名的威尼斯浪子卡薩諾瓦 (Giacomo Casanova) 的回憶錄中。其核心邏輯是：每當遭遇虧損時就將賭注加倍，直到贏回為止。Chau 及其追隨者 (每人每年支付 5500 美元以獲取其交易計畫) 在數日內反覆出售鐵禿鷹合約，並在指數波動超出預期時不斷倍增倉位。
流動性枯竭下的「獵殺」
到了 12 月 23 日，這批將於次日到期的禿鷹合約數量已膨脹至約 9 萬口。然而，聖誕夜當天標普 500 選擇權市場的交易量極低，是全年僅次於黑色星期五的第二低點。市場流動性的枯竭，讓這筆龐大的倉位變得極其脆弱。
芝加哥選擇權交易所 (Cboe) 的交易員 Jason Coogan 指出，在假期期間，由於參與者稀少，市場更容易受到操作。由於美國選擇權市場高度透明，Chau 的底牌早已暴露在所有造市商面前。部分專業人士推測，造市商可能趁機拉抬股市或期貨以觸發其損失。
令人驚訝的是，標普 500 指數在 12 月 24 日僅僅波動了 0.3%(約 5 個點位)，便足以引發這場崩盤。根據計算，Chau 雖然收取了約 1300 萬美元的權利金，但最終蒙受了約 3200 萬美元的最大淨損失。
從卡薩諾瓦到現代金融的警示
馬丁格爾策略被專家稱為「大數法則的詛咒」。Smarkets 執行長 Jason Trost 評論指出，這並非獲利優勢，而是一種「將頻繁的小額收益轉化為罕見的災難性損失」的方法。它將原本具備統計優勢的系統化交易，變成了一場孤注一擲的賭博。
這場悲劇讓人聯想起歷史上的多起著名崩盤，包括 2018 年 James Cordier 因放空天然氣選擇權，導致客戶血本無歸的事件。Chau 在事件後表達了悔意，聲稱其模型在過去 3 年中運作良好，目前正致力於修補模型漏洞。
然而，分析師 Matthew Amberson 提醒，這正是典型的「賭徒謬誤」：試圖一次性贏回所有虧損。現代風險管理的核心應是在虧損時縮減曝險，而非加倍下注。如果沒有這些保護機制，看似穩定的收入不過是帶有槓桿的純粹投機。
