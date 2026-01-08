AI熱潮未退 大富豪卻忙著套現？190億美元減持潮席捲美科技圈
過去一年人工智慧熱潮持續推升科技股評價，但隨著市場對估值過高與景氣反轉的疑慮升溫，多位科技億萬富豪選擇在高檔大舉減持自家股份套現。
甲骨文前執行長薩弗拉・卡茨的操作最受矚目。她於 9 月宣布在掌舵公司 11 年後卸任，轉任顧問，時點正值市場對甲骨文人工智慧資料中心擴建高度期待、股價創下歷史新高之際。卡茨當時對分析師表示，希望在公司發展勢頭最強勁時完成交接，而她也同步啟動大規模減持。
根據《富比士》估算，自 2025 年 1 月 1 日起，卡茨累計拋售約 19 億美元的甲骨文股票，套現金額占其身家三分之二以上。若以套現規模計算，她在科技億萬富豪中排名第三；若以套現占個人財富比重衡量，則高居首位。這並非單一案例。整體來看，人工智慧帶動的股市多頭行情仍在延續，但泡沫風險的討論升溫，使得多名科技富豪在過去一年加速獲利了結。
《富比士》統計 198 位美國科技億萬富豪於 2025 年因擔任高管、董事或持有大量股份而依法揭露的股票出售交易，並排除僅為支付股權授予稅款、慈善捐贈或行使期權所需資金的減持。數據顯示，2025 年 1 月 1 日至 12 月 15 日，減持金額排名前 20 名的科技富豪合計套現超過 190 億美元，其中 14 人減持金額不低於 5 億美元，名單涵蓋卡茨、亞馬遜創辦人傑夫・貝索斯、戴爾創辦人邁克爾・戴爾，以及輝達執行長黃仁勳。
人工智慧資料中心公司 CoreWeave 於 2025 年 3 月上市後，內部高層也迅速出脫持股。首席商務官布蘭寧・麥比、董事兼投資人傑克・科根、首席戰略官布萊恩・文圖羅分別賣出價值 4.73 億、4.88 億與 2.89 億美元的股票。隨後公司股價自 8 月起腰斬，主要原因包括市場對其高負債結構與資料中心建設進度落後的疑慮。提前減持使這些高層成功避開股價重挫，被部分投資人視為人工智慧產業資本支出能否永續的重要風向指標。
富豪減持並非全然出於避險。減持金額居冠的貝索斯，可能將資金投入豪華房地產、太空公司藍色起源、機器人相關風險投資，以及其神秘的人工智慧新創 Project Prometheus。外界指出，該計畫累計融資已超過 60 億美元，其中部分資金來自貝索斯本人。另一方面，邁克爾・戴爾在減持 22 億美元股票後，於 12 月承諾捐出 62.5 億美元設立兒童儲蓄帳戶計畫，外界普遍認為此舉亦有助於降低其稅務負擔。
幾乎所有減持交易皆依規定提前數月向美國證券交易委員會申報，以防範內線交易爭議。然而，減持計畫的頻率、規模與觸發條件多由富豪自行設定，例如以股價達到特定水準作為自動出售門檻，這也使得減持行為往往與股價處於高檔時期高度重疊。
值得注意的是，全球首富伊隆・馬斯克與全球第四富豪拉里・埃里森並未列入此次減持榜單。兩人選擇以質押特斯拉與甲骨文股票的方式取得資金，在保留持股控制權的同時，也避免因出售股票而產生的稅負。
2025 年科技億万富豪减持自家股份一览（截至 12 月 15 日）
|排名
|姓名
|公司
|減持金額
|1
|杰夫・貝索斯
|亞馬遜 (AMZN-US)
|56 億美元
|2
|邁克爾・戴爾
|戴爾 (DELL-US)
|22 億美元
|3
|薩弗拉・卡茨
|甲骨文 (ORCL-US)
|19 億美元
|4
|黃仁勳
|輝達 (NVDA-US)
|11 億美元
|5
|雅什利・烏拉爾
|Arista Networks (ANET-US)
|10 億美元
|6
|Herald Chen
|Applovin (APP-US)
|7.1 億美元
|7
|弗蘭克・斯魯特曼
|Snowflake (SNOW-US)
|6.8 億美元
|8
|大衛・巴斯祖基
|Roblox (RBLX-US)
|6.7 億美元
|9
|馬克・祖克柏
|Meta (META-US)
|6.4 億美元
|10
|布萊恩・阿姆斯壯
|Coinbase (COIN-US)
|5.7 億美元
|11
|斯蒂芬・科恩
|Palantir(PLTR-US)
|5.61 億美元
|12
|埃里克・萊夫科夫斯基
|Tempus AI (TEM-US)
|5.06 億美元
|13
|馬克・史蒂文斯
|輝達 (NVDA-US)
|5 億美元
|14
|亨利・薩繆里
|博通 (AVGO-US)
|5 億美元
|15
|傑克・科根
|CoreWeave (CRWV-US)
|4.9 億美元
|16
|布蘭寧・麥比
|CoreWeave(CRWV-US)
|4.7 億美元
|17
|里德・黑斯廷斯
|Netflix (NFLX-US)
|3.7 億美元
|18
|大衛・杜菲爾德
|Workday(WDAY-US)
|3.1 億美元
|19
|布萊恩・文圖羅
|CoreWeave(CRWV-US)
|2.76 億美元
|20
|希亞姆・桑卡爾
|Palantir(PLTR-US)
|2.5 億美元
