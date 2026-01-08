AI熱潮未退 大富豪卻忙著套現？190億美元減持潮席捲美科技圈

鉅亨網新聞中心 2026-01-08 12:41

過去一年人工智慧熱潮持續推升科技股評價，但隨著市場對估值過高與景氣反轉的疑慮升溫，多位科技億萬富豪選擇在高檔大舉減持自家股份套現。

（圖：REUTERS/TPG）

甲骨文前執行長薩弗拉・卡茨的操作最受矚目。她於 9 月宣布在掌舵公司 11 年後卸任，轉任顧問，時點正值市場對甲骨文人工智慧資料中心擴建高度期待、股價創下歷史新高之際。卡茨當時對分析師表示，希望在公司發展勢頭最強勁時完成交接，而她也同步啟動大規模減持。

根據《富比士》估算，自 2025 年 1 月 1 日起，卡茨累計拋售約 19 億美元的甲骨文股票，套現金額占其身家三分之二以上。若以套現規模計算，她在科技億萬富豪中排名第三；若以套現占個人財富比重衡量，則高居首位。這並非單一案例。整體來看，人工智慧帶動的股市多頭行情仍在延續，但泡沫風險的討論升溫，使得多名科技富豪在過去一年加速獲利了結。

《富比士》統計 198 位美國科技億萬富豪於 2025 年因擔任高管、董事或持有大量股份而依法揭露的股票出售交易，並排除僅為支付股權授予稅款、慈善捐贈或行使期權所需資金的減持。數據顯示，2025 年 1 月 1 日至 12 月 15 日，減持金額排名前 20 名的科技富豪合計套現超過 190 億美元，其中 14 人減持金額不低於 5 億美元，名單涵蓋卡茨、亞馬遜創辦人傑夫・貝索斯、戴爾創辦人邁克爾・戴爾，以及輝達執行長黃仁勳。

人工智慧資料中心公司 CoreWeave 於 2025 年 3 月上市後，內部高層也迅速出脫持股。首席商務官布蘭寧・麥比、董事兼投資人傑克・科根、首席戰略官布萊恩・文圖羅分別賣出價值 4.73 億、4.88 億與 2.89 億美元的股票。隨後公司股價自 8 月起腰斬，主要原因包括市場對其高負債結構與資料中心建設進度落後的疑慮。提前減持使這些高層成功避開股價重挫，被部分投資人視為人工智慧產業資本支出能否永續的重要風向指標。

富豪減持並非全然出於避險。減持金額居冠的貝索斯，可能將資金投入豪華房地產、太空公司藍色起源、機器人相關風險投資，以及其神秘的人工智慧新創 Project Prometheus。外界指出，該計畫累計融資已超過 60 億美元，其中部分資金來自貝索斯本人。另一方面，邁克爾・戴爾在減持 22 億美元股票後，於 12 月承諾捐出 62.5 億美元設立兒童儲蓄帳戶計畫，外界普遍認為此舉亦有助於降低其稅務負擔。

幾乎所有減持交易皆依規定提前數月向美國證券交易委員會申報，以防範內線交易爭議。然而，減持計畫的頻率、規模與觸發條件多由富豪自行設定，例如以股價達到特定水準作為自動出售門檻，這也使得減持行為往往與股價處於高檔時期高度重疊。

值得注意的是，全球首富伊隆・馬斯克與全球第四富豪拉里・埃里森並未列入此次減持榜單。兩人選擇以質押特斯拉與甲骨文股票的方式取得資金，在保留持股控制權的同時，也避免因出售股票而產生的稅負。

2025 年科技億万富豪减持自家股份一览（截至 12 月 15 日）