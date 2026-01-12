鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-12 14:22

台北股市今 (12) 日在市場資金急遽匯聚之下，股王信驊和權王台積電雙掛帥，盤中衝上 30681.99 點歷史新高，收盤大漲 278.33 點 0.92%，收盤指數報 30567.29 點，多頭攻勢聚集電子股的低軌衛星、矽光子、軍工等題材股，重新站上 5 日線，市場成交值達 6029.22 億元。

〈台股盤後〉股王、權王雙掛帥 盤中勇闖天價收漲278點收復5日線。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，集中市場的今天的強勢表現，並進一步推 升 OTC 指數的強漲，OTC 指數終場上漲 2.4%，指數以全場最高的 286.57 點作收。台股股王信驊 (5274-TW) 盤中 8240 元創新天價。

‌



資深證券分析師簡伯儀指出，台股資金行情的持續，推升指數的強漲，預估市場表現仍將在資金推升之下進一步震盪走高。

同時，台股大盤的權值王台積電 (2330-TW) 收盤上漲 10 元或 0.6%，也是鞏固大盤穩定走強的一大原因，台積電今天收盤價報 1690 元，成交量 29892 張，成交值 507 億元，占大盤的 8.4%。

不過，台北股匯市今天並不同調，新台幣兌美元匯價中午暫收 31.625 元、貶值 3.0 分，成交金額 5.43 億美元。

台北股市 12 日大盤以 30472.7 點跳空開高開出，且爲盤中的最低點，大盤盤中最高爲 30681.99 點，爲台股史上指數新高。收盤收盤大漲 278.33 點 0.92%，收盤指數報 30567.29 點，指數重新站上 5 日線，市場成交值達 6029.22 億元。今天大盤電子強勢發揮，收盤電子股上漲 1.4%，占大盤成交值 76.13%，金融類股下跌 0.25%。占大盤成交值 1.86%。

權值股聯發科 (2454-TW) 收盤上漲 25 元、鴻海 (2317-TW) 收盤下跌 2 元，收盤價報 228.5 元，台達電 (2308-TW)，收盤上漲 40 元。