鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (8) 日開低震盪後走高，盤中一度觸及新高 30,593 點，盤中震幅達 325 點，最後一盤台積電 (2330-TW) 、鴻海 (2317-TW) 遭摜壓，指數小跌 74.92 點或 0.25％，收 30,360.55 點，成交量較昨日天量縮減近千億元至 7,365 億元。
權值股部分漲跌不一，隨著台積電今日發放 5 元股息，外資領息匯出壓力增加下，開低走高，台積電小漲 10 元或 0.59%，收 1,685 元；其他電子權值股走弱，包括鴻海重挫 3.77%；網通千金股智邦 (2345-TW) 受惠低軌衛星題材強勢，漲逾半根停板；聯發科 (2454-TW) 跌 3.02%、台達電 (2308-TW) 跌 1.94%、廣達 (23820-TW) 跌 3.19%。
金融股部分，受惠於股市近期成交熱絡，激勵宏遠證 (6015-TW)、康和證 (6016-TW) 漲停板，群益證 (6005-TW) 漲 7.33%、統一證 (2845-TW) 漲 6.77%、致和證 (2885-TW) 漲半根停板，元大金 (2885-TW) 漲 2.24%，富邦金 (2881-TW) 漲 0.94%。
記憶體類股因漲價題材持續發燒，包括旺宏 (2337-TW) 漲停板、創見 (2451-TW) 漲 8.19%、宇瞻 (8271-TW) 漲 6.28%、十詮 (4967-TW) 漲 4.48%。
受惠中美石化業者減產 PVC，有助台廠塑化需求，市場傳出台塑 (1301-TW) 擬調漲下 (2) 月 PVC 外銷報價，激勵塑化股今日走強，台塑集團部分，台塑漲 2.58%、南亞 (1303-TW) 漲 3.55%；信立 (4303-TW) 漲 3.82%。
觀察盤面上籌碼，集中市場單日成交量在昨 (7) 日創歷史新高 8,000 多億元後，已連續 4 日單日交易量都超過 7,000 億元以上，分析師表示，指數高檔爆量整理在所難免，目前投資人害怕有「高檔換手將崩盤」或驚驚漲疑慮，長線觀察台股雖然有些震盪，但受惠 AI 產業非常強勁，加上台灣出口值不斷創高，拉回仍有機會低檔布局業績不錯的股票。
