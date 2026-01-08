台股今 (8) 日開低震盪後走高，盤中一度觸及新高 30,593 點，盤中震幅達 325 點，最後一盤台積電 ( 2330-TW ) 、鴻海 ( 2317-TW ) 遭摜壓，指數小跌 74.92 點或 0.25％，收 30,360.55 點，成交量較昨日天量縮減近千億元至 7,365 億元。

觀察盤面上籌碼，集中市場單日成交量在昨 (7) 日創歷史新高 8,000 多億元後，已連續 4 日單日交易量都超過 7,000 億元以上，分析師表示，指數高檔爆量整理在所難免，目前投資人害怕有「高檔換手將崩盤」或驚驚漲疑慮，長線觀察台股雖然有些震盪，但受惠 AI 產業非常強勁，加上台灣出口值不斷創高，拉回仍有機會低檔布局業績不錯的股票。