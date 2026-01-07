鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股連續 4 天創高後，今 (7) 日台積電漲多拉回，大盤同步回檔修正，終場跌 140.83 點或 0.46%，以 30435.47 點作收，成交量卻爆出天量 8530.07 億元。記憶體則持續走揚，鋼鐵族群今天漲勢凌厲，雙雙成為盤面亮點。
台積電 (2330-TW) 昨 (6) 日衝上 1705 元，創歷史新天價，今天拉回，早盤以 1665 元開低，終場跌 30 元或 1.76%，以 1675 元作收。
至於其他電子權值股今天表現，鴻海 (2317-TW) 與聯發科 (2454-TW) 走揚，分別漲 1.06% 及 0.34%，日月光 (3711-TW) 也漲逾 1%，不過台達電 (2308-TW) 跌幅較為沈重，跌逾 1%，廣達 (2382-TW) 則收平盤。
美光 (MU-US) 昨日漲逾 10%，帶動記憶體族群持續走強，創見 (2451-TW) 亮燈漲停鎖死 238 元，股價創高，旺宏 (2337-TW) 同樣漲停鎖死，南亞科 (2408-TW) 漲逾半根停板，群聯 (8299-TW)、力積電 (6770-TW) 漲逾 3%，華邦電 (2344-TW) 漲逾 2%，晶豪科 (3006-TW)、威剛 (3260-TW) 也走揚。
台塑集團今天全面發動攻勢，南亞 (1303-TW)CCL 及玻纖布報價調漲，且因轉投資持有南亞科股權，南亞強攻漲停鎖死 64.7 元，帶動台塑 (1301-TW) 漲逾半根停板，台化 (1326-TW) 漲逾 4%，台塑化 (6505-TW) 漲逾 1%。
受到地緣政治風險影響，加上鎳價飆漲，鋼鐵族群築底齊走揚，官田鋼 (2017-TW)、聚亨 (2022-TW)、燁興 (2007-TW)、威致 (2028-TW)、海光 (2038-TW)、彰源 (2030-TW)、千興 (2025-TW)、新鋼 (2032-TW) 紛紛漲停，中鴻 (2014-TW)、佳大 (2033-TW)、新光鋼 (2031-TW)、允強 (2034-TW)、大成鋼 (2027-TW)、中鋼 (2002-TW) 則大漲逾半根停板。
面板價格出現反轉，價格將全面調漲，激勵面板類股今天表現亮眼，友達 (2409-TW) 及彩晶 (6116-TW) 皆亮燈漲停，群創 (3481-TW) 雖於盤中翻黑，不過終場仍漲逾 1%。
銅價居高不下，線纜族群漲勢凌厲，華新 (1605-TW) 漲停鎖死 39.65 元，華榮 (1608-TW) 漲逾 4%，大亞 (1609-TW) 漲逾 2%，華電 (1603-TW)、榮星 (1617-TW) 及宏泰 (1612-TW) 皆有超過 1% 漲幅。
