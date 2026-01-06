CES 2026 開跑，台股今 (6) 日延續 5 日大漲氣勢，早盤雖然開低，不過台積電翻紅續漲，以及機器人、網通、面板、記憶體多個族群走強，指數由紅翻黑一路上攻。終場台積電攻上新高價 1705 元，指數收 30576.3 點，上漲 471.26 點或漲 1.57%，成交量 7335.47 億元。台股連續四天創歷史高，累計上漲 1869.17 點。