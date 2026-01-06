鉅亨網記者吳承諦 台北
CES 2026 開跑，台股今 (6) 日延續 5 日大漲氣勢，早盤雖然開低，不過台積電翻紅續漲，以及機器人、網通、面板、記憶體多個族群走強，指數由紅翻黑一路上攻。終場台積電攻上新高價 1705 元，指數收 30576.3 點，上漲 471.26 點或漲 1.57%，成交量 7335.47 億元。台股連續四天創歷史高，累計上漲 1869.17 點。
電子權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW) 上漲 35 元，漲約 2%，來到 1705 元；聯發科 (2454-TW) 下跌 10 元，跌近 1%，收 1495 元；台達電 (2308-TW) 漲約 4%，日月光投控 (3711-TW) 漲約 3%，，廣達 (2382-TW) 漲約 1%，鴻海 (2317-TW) 漲近 1%。
AI 族群受惠 CES 2026 題材走強，機器人類股，羅昇 (8374-TW)、穎漢 (4562-TW) 雙雙亮紅燈；網通股部分，智邦 (2345-TW) 漲約 5%，明泰 (3380-TW) 漲約 4%，仲琦 (2419-TW) 漲約 7%。
調研機構 TrendForce 指出，面板價格可望調漲，面板族群走強，群創 (3481-TW)，友達 (2409-TW)、彩晶 (6116-TW) 紛紛亮紅燈。
三星與海力士近期針對 DRAM 報價再度調漲，記憶體類股勁揚，南亞科 (2408-TW)、旺宏 (2337-TW) 亮紅燈，群聯 (8299) 漲約 9%，華邦電 (2344-TW) 漲逾 8%。
