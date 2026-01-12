鉅亨網新聞中心 2026-01-12 13:10

蘋果 (AAPL-US) 傳出正在調整其在空間運算領域的產品佈局，核心變化是大幅縮減曾被視為劃時代產品的 Vision Pro 頭戴式裝置產量與產業端維護。

儘管 Vision Pro 在技術配置和沉浸式體驗上達到了業界頂尖水準，但由於其高昂的價格門檻和當前的產品形態限制，市場接受度未達預期，加上開發者動力不足導致的原生應用生態匱乏，使得蘋果原先設定的廣泛市場願景面臨挑戰。

面對市場反應，蘋果似乎已將戰略重心轉移，將資源投入到更輕量級的 AI 智慧穿戴配件領域。據科技部落客「定焦數位」的爆料，首款名為「Apple Glasses」的輕量級產品預計將在今年正式發布，業界推測最有可能在即將到來的蘋果全球開發者大會（WWDC）上進行公開。

這款產品被定位為蘋果生態系統中的「輕量智慧穿戴配件」，其核心運作邏輯將類似於 Apple Watch，不具備獨立運算能力，需要依賴 iPhone 來處理複雜任務。

Apple Glasses 的設計趨向簡潔實用，將不會配備顯示屏，其整體功能規劃與 Meta、小米等品牌的智慧眼鏡產品相似，主要配備相機、麥克風和揚聲器，能夠實現拍照、錄影、聆聽音樂等日常操作，並著重於基礎 AI 任務處理。

在核心硬體方面，Apple Glasses 將採用基於 Apple Watch S 級晶片的客製化版本，以能效比為優先考量，旨在控制多攝像頭並運行基礎的 AI 任務，從而有效避免高功耗帶來的續航短板。