2026-01-12

高盛集團 (GS-US) 周日 (11 日) 發布研究報告指出，地緣政治風險如俄烏衝突、委內瑞拉和伊朗局勢將持續影響市場，但今年油價恐因供應過剩而緩步走低，但 2027 年油價將逐步回升。

高盛分析師預估，2026 年布蘭特原油與西德州中質原油 (WTI) 均價將維持在每桶 56 美元和 52 美元，不過隨著經濟合作暨發展組織 (OECD) 原油庫存增加，今年第四季油價恐跌至每桶 54 美元和 50 美元的谷底。

報告指出，全球原油庫存不斷攀升，今年料將出現每日 230 萬桶的供應過剩，除非出現大規模供應中斷或石油輸出國組織 (OPEC) 減產，否則市場再平衡恐必須透過油價下行來實現，以放緩非 OPEC 產油國供應增長並支撐需求。

去年，布蘭特原油期貨合約交易價格與 WTI 期貨合約價格都創下 2020 年以來最差年度表現，跌幅近 20%。

高盛分析師也提到，美國決策官員聚焦保障能源供應與維持低油價，將抑制期中選舉前油價持續走高。