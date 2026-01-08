〈房產〉高雄各區買賣移轉棟數去年量能急縮 只剩這區維持小成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-08 12:27

高雄房市去年急凍，房仲業者根據高雄市地政局資料統計， 2025 年高雄市全年買賣移轉棟數為 31,196 棟，年減 3 成，為近 15 年來最慘淡的一年！進一步觀察各主要行政區年移轉棟數，年減幅最明顯的前三名，包括橋頭區、前金區及鼓山區，棟數均直接腰斬。

高雄各區買賣移轉棟數去年量能急縮，只剩這一區維持小成長。(鉅亨網記者張欽發攝)

其中，1 月 2 日才迎來橋頭科學園區啟用紅利的橋頭區，2024 全年買賣移轉量從 1329 棟，2025 年縮水至僅剩 494 棟，量縮逾 6 成，比腰斬還慘，為高雄全市降溫最明顯的區域。

同時，高雄包括前金、鼓山、鳳山、鹽埕區，全年買賣移轉棟數都同步創下史上最低點，台積電 (2330-TW) 概念區的楠梓區，年移轉棟數 3513 棟，年減約 4 成，總棟數也刷下自 2020 年台積電效應以來的最低谷。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近年受惠台積電等產業建設議題帶動，房市景氣快速升溫，推升 2024 年全市買賣移轉棟數站上近 15 年來最高峰，不過隨著打炒房限貸政策發酵、投資買盤明顯退場，加上整體景氣轉冷，剛性需求買方轉趨觀望，讓房市動能相隔一年就從山頂滑落山谷。

李家妮表示，買賣移轉棟數除了反映需求面，也有部分量體來自新案完工的過戶交屋，2025 年建商在景氣反轉下也趨於保守，推案節奏明顯放緩，尤其過去因產業利多發酵、供給相對集中的區域，如新案供給量能蓬勃的橋頭新市鎮，以及前金區 2024 年仰賴愛河特區 600 戶大案交屋撐盤，2025 年在買氣緊縮與交屋潮退場的雙重影響下，量縮幅度也更顯著。

觀察 2025 年高雄各主要行政區，全年買賣移轉棟數幾乎全軍覆沒，普遍呈現量縮格局，不過，仍有一區逆勢中稱霸，三民區全年買賣移轉棟數仍突破 5,000 棟，不僅穩坐全市移轉量冠軍，更是市區中唯一呈現年增的區域。

台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，三民區具備人口紅利、腹地廣闊，坐擁多個成熟商圈，產品供給類型多元，中古房價也是市區中相對親民的區段，因此一直以來都是高雄交易量的常勝軍。除了穩健的自住剛需撐盤外，部分熱區持續吸引建商進駐推案，去年包括正義車站、中都重劃區等地，合計就有逾 700 戶新屋交屋，因此三民區在 2025 年仰賴新案交屋的助攻力道，就較前一年就增加近 3 成，也明顯推升整體量能表現。