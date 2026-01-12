鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-12 15:10

台股市值型 ETF 元大台灣 50(0050-TW) 2025 年分割後，搭上大盤、台積電上漲紅利，淨值與股價不斷攀升，據統計，0050 去年 12 月定期定額戶數月增 5.7 萬，累計全年增加逾 40 萬戶，總戶數突破 70 萬戶，再度改寫台灣 ETF 全新里程碑。

見證台股大紅利時代！0050定期定額戶數突破70萬 單月激增5.7萬人。(鉅亨網資料照)

0050 於 2025 年締造多項紀錄，包括投資人數大增逾 125 萬、定期定額戶數成長 43 萬，規模成長近 6000 億元，分割後股價已從約 47 元漲至超過 70 元，全年績效為市值型 ETF 第一，且在有全年績效的台股 ETF 中贏過 89%。

法人分析，0050 市值型特性絕不會錯過台股行情，讓投資人「獲得該有的報酬」，而非將資產成長孤注一擲於少數個股或主動進出場策略，定期定額戶數的持續成長，顯示愈來愈多投資人認同這樣的策略。

0050 並非僅反映大盤報酬，在資金青睞指標權值股下，台灣 50 指數 2025 年含息報酬率 37.5%，再度超越加權股價指數含息報酬率的 29.5%，近十年更是 509.1% 對上 399.3% 的顯著差異。

專家表示，0050 高度呈現台股市場表現，買進並長期持有，即參與台灣經濟成長，從長期角度來看，0050 成立以來至 2026/1/9 含息報酬率 1432%，以每年 250 交易日換算年化報酬率約為 13.1%，此報酬率只要 5.4 年即可為投資資產翻倍。

長期推崇指數化投資的周冠男教授也表示，市場長期終究是往上的，長期投資市值型 ETF 對沒有資訊的投資人而言，是勝率較高的策略，「會與台股新高雨露均霑的，只有被動式指數投資人。」