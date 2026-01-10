鉅亨網記者黃皓宸 台灣 2026-01-10 17:42

賴清德今 (10) 日出席「2026 AI 人才年會」時表示，政府在去 (2025) 年提出「AI 新十大建設」，政府在各部門對 AI 人才培育不遺餘力，未來在產業端，將協助百工百業導入 AI，讓全國 100 萬間中小微企業透過數位轉型提升競爭力。賴清德也宣布，在人才端部分，政府未來將投入千億元規模的創投資金，在 2040 年要培育 50 萬名多元的 AI 人才，讓台灣在未來 AI 發展能更往前邁進。

賴清德在致詞時表示，善用教育、栽培人才，人才多、人才好，國家社會才會好，個人則是透過教育取得專業知識，改善個人生活，個人生活好，國家社會也才會跟著好。感謝主辦單位結合企業需求及年輕人對未來的期待，同時對接台灣未來競爭力，讓國家在未來 AI 發展能更往前邁進。



賴清德認為，AI 改變世界已經不是未來式，是現在進行式，因此對 AI 人才的培養非常重要，在許多人對 AI 還心存疑惑時，AI 已悄悄改變生產模式及生活方式，AI 帶來的不僅是工業革命，也是人才升級及生活型態的徹底翻轉。

賴清德指出，台灣何其慶幸，經由幾代人的努力，科技產業已在台灣建立穩固基礎，並在全球高科技產業扮演關鍵角色，回首過去從機械化、自動化到數位化，現在開始要全面推動智慧化；過去台灣硬體製造為臺灣打下良好基礎，現在則要著重 AI 應用，讓下一個世代確保優勢的競爭地位，當政府大力提倡 AI 時，絕對不是要獨厚部分產業，也不是要大家都去學習如何寫程式，而是要培養 2,300 萬人都能成為善用 AI 的人才。



為了厚植國家競爭力，確保下一世代競爭優勢，政府在去年提出「AI 新十大建設」，除了要建置主權 AI 和國家算力中心，也要發展矽光子 (CPO)、量子運算和機器人等關鍵技術，最終目標是要建立 AI 創新創業生態鏈、幫助中小微企業升級轉型，並打造智慧生活圈，在食衣住行育樂各面向都導入 AI，未來在產業端，將協助百工百業導入 AI。

賴清德也說，國力不只來自於晶片的「奈米數」，更取決於每一位國民運用 AI 的深度與廣度，當 AI 越強大，人文素養就越珍貴，他特別感謝執政黨立委積極推動《人工智慧基本法》，讓該法順利通過。