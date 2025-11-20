賴清德訂「台灣AI島」目標：2040年前AI產值15兆元、建3座國際級實驗室

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-20 13:36

賴清德總統今 (20) 日出席「Google 台灣 AI 基礎建設研發中心」開幕典禮，除了肯定該中心啟用對深化台美合作、培育 AI 人才及強化供應鏈韌性具有重大意義，也強調面對 AI 浪潮，政府將持續發揮台灣優勢，目標在 2040 年前創造超過 15 兆產值、50 萬個 AI 就業機會，建置 3 座國際級 AI 實驗室，全力推動台灣成為「人工智慧之島」。

賴清德:2040年創造15兆AI產值、建置3座實驗室，打造台灣成為AI之島。(圖:翻攝網路直播)

賴清德致詞時表示，近年 Google(GOOGL-US) 在板橋陸續啟用 2 座硬體研發辦公大樓，到今日「AI 基礎建設研發中心」，一步一步實現對台長期投資的信心與承諾，也讓世界看見台灣不只是全球科技供應鏈重要的一環，更是打造安全、可信賴 AI 的關鍵樞紐。

賴清德指出，台灣能成為 Google 重要夥伴有 2 項因素：第 1，台灣具有開放的民主制度，是國際企業值得信賴的合作夥伴。第 2，台灣位處印太戰略關鍵位置，更擁有世界級的半導體產業聚落、高素質的研發人才，還有健全的智慧財產權制度，都讓台灣成為發展 AI 軟硬體整合的最佳基地。

賴清德強調，我們目標是在 2040 年之前創造超過 15 兆元產值、成為全球前 5 大的算力中心，並推動 AI 在各領域的應用，全力推動台灣成為「人工智慧之島」，同時讓 Google 與台灣產業合作關係將更加緊密鞏固台灣在全球 AI 供應鏈中的領先地位。

面對全球 AI 浪潮，政府將持續推動「AI 新十大建設」，從數位基磐層、關鍵技術層、智慧應用層三個面向，建構完整的台灣 AI 生態系。

賴清德表示，這座中心啟用後，除了促進台美產業交流，也為台灣經濟發展注入新的動能，也讓美國產業能在全球 AI 競逐中，擁有可信賴的亞洲研發與供應基地，強化關鍵技術與供應鏈的安全韌性。