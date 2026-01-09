鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-09 11:32

ETF 配息人人愛，今年不例外，根據各投信官網資料統計，1 月台股主被動 ETF 高達 27 檔上演除息秀，其中，按 1/8 收盤價計算，新光臺灣半導體 30(00904-TW)、群益半導體收益 (00927-TW)、國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 及中信臺灣智慧 50(00912-TW) 共 4 檔冒出頭，年化配息率超過兩位數水準，也吸引 1 月以來 ETF 單位數同步大幅成長。

4檔台股ETF年化配息衝雙位數 00904、00927買氣狂增狠甩主動ETF。(鉅亨網資料照)

投信法人表示，1 月半導體股利多一波波，除日前 CES 展上，科技巨頭們宣布物理 AI、代理 AI 世代到來，AI 成長火力持續發燙外，下周台積電新年度首場法說登場，輝達執行長黃仁勳率先透露「台積電 2026 年迎來顯著成長年」，持續激勵 1 月以來半導體股及 ETF 股價表現搶眼。

1 月即將除息的半導體 ETF 包括新光 00904、00927 雙雙祭出高預估配息金額吸睛，建議投資人若著眼 AI 中長期趨勢成長動能帶勁下，現階段不妨布局 1 月半導體高配息 ETF 參與除息行情，還有機會搭上台積電法說會釋出利多行情，掌握半導體 ETF 息利雙收兩頭甜。

新光臺灣半導體 30 ETF 經理人詹佳峯表示，1 月半導體晶圓代工、記憶體、IC 設計三族群股價撐腰，帶動半導體股價表現搶眼，以晶圓代工來說，最大投資亮點是台積電，目前機構法人預估，2026 年台積電基本面表現有望脫胎換骨、浴火重生，包括 2 奈米產能放量、CoWoS 產能翻倍成長，主打先進封裝及晶圓製造的一站式優勢打遍天下無敵手。

另外，台積電海外設廠、全球佈局進入收割期，不僅掠奪 AI、車用等各類半導體訂單，同時，台積電今年可能高舉獨佔者的定價權優勢，進行一波晶圓代工「漲價」潮，連同記憶體、矽晶圓及其他半導體缺貨族群，在強勁基本面撐腰下，有望驅動全年半導體產業鏈營收、獲利維持成長榮景，中長期股價表現後勁強。

台新投信 ETF 投資團隊表示，當全球 AI 進入物理 AI 新時代，背後極需半導體眾多重要關鍵零組件支撐 AI 相關基礎設施，所帶來的結構性轉變，包括：先進製程封裝技術全面量產、高頻寬記憶體超級周期啟動及 ASIC 自研晶片風潮百花齊放，共同推動台灣半導體產業鏈進入黃金成長年代，投資人不妨持續鎖定半導體全產業 ETF 或 IC 設計 ETF 進行靈活布局，把握 AI 半導體股價高速成長的爆發潛力。