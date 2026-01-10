search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 2026年1月10日台股中小型公司12月營收一覽（新增1010家）

鉅亨網新聞中心

本次公布12月營收一覽

截至台北時間2026年1月10日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1762家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
地心引力-文化創意業 1,053萬 350866.7%
寶泰生醫-生技醫療業 184萬 3984.4%
泰福-KY-生技醫療業 2,013萬 3933.7%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
寶徠-建材營造業 1.87億 164311.4%
聯上發-建材營造業 6.58億 157957.0%
聯上-建材營造業 3,736萬 45462.2%
12月已公布營收一覽

截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1762家。其中營收年增大於 25％有414家，年增小於-20％有309家。

12月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 144家
介於10～50億 >= 0% 224家
介於10～50億 < 0% 189家
介於10～50億 <= -20% 212家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 270家
小於10億 >= 0% 356家
小於10億 < 0% 270家
小於10億 <= -20% 212家

12月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
地心引力-文化創意業 1,053萬 350866.7%
華固-建材營造業 3.73億 11587.0%
竟天-生技醫療業 123萬 11081.8%
昶虹-其他業 9,835萬 9448.6%
太景*-KY-生技醫療業 2.24億 6482.8%

12月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
寶徠-建材營造業 1.87億 164311.4%
聯上發-建材營造業 6.58億 157957.0%
聯上-建材營造業 3,736萬 45462.2%
三發地產-建材營造業 13.60億 35296.0%
昶虹-其他業 9,835萬 9293.6%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股營收速報台股營收12月營收文化創意業地心引力文化創意業地心引力

相關行情

台股首頁我要存股
地心引力22.3+0.00%
泰福-KY52.7-2.41%
寶徠12-1.64%
聯上發11.7-1.68%
聯上23-1.29%
華固115.5+0.87%
昶虹%
太景*-KY15.35-1.60%
三發地產19.05-0.52%
寶泰生醫30.4+3.68%
竟天24.75+4.52%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

偏弱
泰福KY

90.91%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty