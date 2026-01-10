訂單回籠且能見度增 嘉威生活12月營收4.33億元月增近75%

嘉威生活 ( 3557-TW ) 公布最新營收資訊，2025 年 12 月營收 4.33 億元，月增達 74.59%，年減幅收斂到 9.4%，站上 9 個月來最高，12 月「EVERYDAY」系列商品銷售接單恢復動能，已較上年度同期成長顯示訂單已經逐漸回穩，營收符合內部預期，對於 2026 年強勁成長的樂觀看法不變。

‌



嘉威生活在 2025 年 4 月美國總統川普祭出對等關稅後，導致美國客戶要求供應商負擔關稅甚至延後出貨，營收 4 月後明顯放緩；而到了 12 月，「EVERYDAY」系列商品銷售接單恢復動能，已較上年度同期成長，而季節性商品需求客戶因應成本上升與市場需求不確定性，對今年換季的品項下單較為謹慎，影響單月營收表現，惟整體來看，單月營收重返 4 億元大關，月增率接近 75%，2025 年 12 月業績的復甦也為 2026 年營運打下強心針。