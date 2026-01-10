訂單回籠且能見度增 嘉威生活12月營收4.33億元月增近75%
鉅亨網記者張欽發 台北
嘉威生活 (3557-TW) 公布最新營收資訊，2025 年 12 月營收 4.33 億元，月增達 74.59%，年減幅收斂到 9.4%，站上 9 個月來最高，12 月「EVERYDAY」系列商品銷售接單恢復動能，已較上年度同期成長顯示訂單已經逐漸回穩，營收符合內部預期，對於 2026 年強勁成長的樂觀看法不變。
嘉威生活 2025 年第四季營收 9.71 億元，季增 52.89%，年減 21.68%，2025 年全年合併營收 43.23 億元，年減 24.49%。以嘉威生活營運軌跡來看，第一季進入傳統旺季，加上在手訂單能見度逐漸提高，單季有望較去年第四季成長。
嘉威生活在 2025 年 4 月美國總統川普祭出對等關稅後，導致美國客戶要求供應商負擔關稅甚至延後出貨，營收 4 月後明顯放緩；而到了 12 月，「EVERYDAY」系列商品銷售接單恢復動能，已較上年度同期成長，而季節性商品需求客戶因應成本上升與市場需求不確定性，對今年換季的品項下單較為謹慎，影響單月營收表現，惟整體來看，單月營收重返 4 億元大關，月增率接近 75%，2025 年 12 月業績的復甦也為 2026 年營運打下強心針。
嘉威生活積極調整營運策略，以應對市場變化，包括多元產地布局、強化倉儲彈性出貨能力、推動品牌成長、開發新客戶等多項策略進行轉型，2026 年第一季營運可望回到正軌，重拾獲利動能。
嘉威生活 2025 年 1-9 月營收 35.52 億元，毛利率 34.28%，年減 3.18 個百分點，前三季虧損 2269 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損為 0.27 元。
