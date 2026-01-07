鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-07 19:37

台股今 (7) 日震盪收黑，但晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 強勢亮燈漲停，直接帶動多檔高含量的台股 ETF 走強，其中規模超過 4000 億的群益台灣精選高息 (00919-TW) 大漲 1.7%，奪下單日 ETF 成交王；其他聯電含量高的高股息 ETF 如 00929、00918、00915、00878 等也都一吐悶氣，股價上漲 1-2%。

聯電強攻漲停！高股息ETF一吐悶氣 00919大漲1.7%奪ETF成交王。(圖：shutterstock)

受惠矽光子技術授權等利多消息，聯電 ADR 昨日大漲，台股現貨今天也開高走高，衝上漲停板 54.1 元，寫下近 15 個月新高，終場成交量放大至逾 23 萬張，成為盤面焦點，外資狂敲 5.2 萬張。

聯電積極轉型高毛利市場，關鍵一步在於與比利時微電子研究中心 (imec) 簽署技術授權，取得 iSiPP300 矽光子製程，預計 2026 年展開風險試產，卡位 AI 與高效能運算 (HPC) 的光互連市場。

此外，聯電成功透過 3DIC 封裝技術，攜手聯詠與 Qorvo 切入 iPhone 驅動 IC 與天線模組供應鏈。在成熟製程報價方面，隨中芯國際調漲價格，市場預期聯電 2026 年首季營運展望偏向樂觀，平均售價 (ASP) 降幅有限，營運韌性顯著增強。

聯電目前殖利率維持在 5% 水準，向來是高股息 ETF 的核心成分股，其中，高人氣的 00919 今天爆出逾 18 萬張成交量，傲視 ETF 全市場，成交值也有 41.42 億元僅次 0050。