鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-07 19:01

揮別高潮迭起的 2025 年，台股 2026 年開春就展現如虹氣勢，強勢攻克三萬點大關，不過，面對即將公布的美國通膨數據 (CPI) 與聯準會 (Fed) 利率決策，市場觀望氣氛同步升溫。凱基投信指出，今年正式進入「波動、輪動、滾動」的三動年代，面對評價面已高的市場，凱基投信推出首檔「不配息再投入」的市值型 ETF—凱基台灣 TOP 50(009816-TW)，結合「淨利篩選」防護網，帶領投資人告別繁瑣配息流程，真正實踐股神巴菲特的複利投資術。

凱基投信看2026進入「三動年代」 首檔不配息ETF實踐股神複利投資術。(圖/凱基投信)

凱基投信研究團隊分析，雖然 S&P 500 與台股的本益比都已來到相對高位分別約 22 倍與 20 倍，稍微有點風吹草動就容易引發震盪，但回歸基本面，台美股市的成長動能依然紮實。

隨著 AI 應用全面落地，Gemini 3 等技術促使「AI 代理人」趨勢成形，AI 產業資本支出預期將增長 40~50%，台灣身為 AI 供應鏈的「第一島鏈」，預期 2026 年企業獲利將維持 22% 的雙位數年增率，除了 AI 續強，非 AI 產業也有望從谷底復甦，接棒演出。

綜觀國內眾多 ETF 中，卻沒有一檔不配息產品，即便不是主打配息的元老級 ETF 元大台灣 50 (0050-TW) 也採半年度配息，而凱基台灣 TOP 50(009816-TW) 首開先例，成為首檔主打「不配息、再投入」的台股市值型 ETF。

凱基投信團隊表示，許多投資人雖然口頭說會把領到的股息再投入，但實際操作時常因各種誘惑或成本而中斷。透過 009816 的機制，能強制將每年 2~3% 的殖利率滾入本金，發揮「複利效應」。數據顯示，其追蹤的指數自 2007 年以來，含息累積報酬達 743%，遠超加權指數的 574%，這「一倍以上」的差距，正是複利累積的成果。

外界好奇 009816 與其他市值型 ETF 有何不同？凱基投信團隊表示，除了不配息外，團隊在選股邏輯上做了「小針美容」，加入「近四季稅後純益總和大於 0」的門檻，就像 S&P 500 一樣，沒賺錢的公司哪怕市值大也會被剔除，避免被「吃豆腐」。

009816 持有台積電比例與大盤一致約 43%，剩餘份額則分配給動能最強的前 10% 個股，確保既穩健又能追蹤強勢股，預定第二大持股為鴻海、日月光投控，權重各為 4.5%，其餘分別為聯發科 3.5%、台達電 3.2%、聯電 3.1%、台光電與緯穎各為 2.9%、奇鋐 2.7%、國巨 * 權重 2.6%。

凱基投信團隊直言，頻繁配息其實會衍生許多隱形成本，例如郵寄費、匯費等，規模大時甚至一年耗資上億。此外，對於高資產族群來說，配息還涉及二代健保費與所得稅問題。與其在 5 月報稅季忙著賣股節稅、之後再買回，不如選擇一個自動幫你「利滾利」的工具。