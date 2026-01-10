美半導體測試商FormFactor擬裁員逾200人
鉅亨網編譯陳又嘉
據《洛杉磯時報》報導，美國半導體測試設備製造商 FormFactor(FORM-US) 宣布，因受到進口關稅上升衝擊、為降低成本，將裁撤超過 200 名員工，並關閉部分製造據點。
根據本周提交加州就業發展局的裁員通知，總部位於加州 Livermore 的 FormFactor 計劃於 1 月 3 日關閉位於 Baldwin Park 的工廠，並裁撤當地 113 名員工。此外，根據稍早發布的另一份通知，該公司位於 Carlsbad 的設施預計今年 12 月中旬關閉，將再裁撤 107 人。
裁員名單涵蓋技術人員、工程師、管理人員、組裝作業員等多種職位。
FormFactor 主要提供半導體測試設備，包括探針卡等產品。整體而言，該產業近年受惠於人工智慧 (AI) 晶片需求成長與基礎設施投資擴大，但 FormFactor 仍在經濟不確定性升高環境下選擇縮編人力。
近來不少企業因重整、據點關閉、關稅、整體市場環境變化，以及 AI 導入等因素裁員。AI 技術可自動化重複性工作，或生成文字、影像與程式碼，也正逐步改變企業用人結構。
科技產業是加州經濟重要支柱之一，但在疫情後過度擴張、加上 AI 工具快速普及的背景下，已出現裁員潮。為在 AI 競賽中保持競爭力，科技公司與新創企業一方面加快推出 AI 產品，另一方面也削減中階管理層與部分人力，同時投入數十億美元建設資料中心，以支撐 AI 模型訓練與運作所需的龐大運算需求。
FormFactor 在本周提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件中指出，此次裁員屬於重整計畫的一環，「旨在更好地調整成本結構，並推動毛利率朝公司目標財務模型改善」。
文件也提到，該公司將整併 Baldwin Park 與 Carlsbad 的設施。FormFactor 近年受關稅影響，成長動能放緩，目前員工人數超過 2,000 人，並持續努力改善獲利能力。
FormFactor 去年 10 月公布，2025 會計年度第三季營收為 2.027 億美元，年減 2.5%。淨利 1,570 萬美元，低於前一年同期的 1,870 萬美元。
FormFactor 股價自今年 1 月以來已上漲約 18%，周五大漲 18.6%，突破每股 68 美元。
