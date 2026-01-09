鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-09 19:20

1111 人力銀行公布 2025 年「幸福企業」票選結果，合庫金控 (5880-TW) 旗下合庫銀行第 6 度獲得金融管顧類「金獎」殊榮，合庫銀近 6 年已 4 度調薪，2025 年加計晉級調薪後，整體調幅高達 5.65% 。在競爭激烈的金融環境下，合庫銀行憑藉穩健經營的品牌形象，持續受到求職者青睞與肯定 。

合庫銀行長期視人才培育為發展重點，為吸引並留任優秀人才，近 6 年已 4 度調薪，2025 年加計晉級調薪後，整體調幅高達 5.65% 。穩定且可預期的薪資成長，配合公開透明的升遷制度，讓員工能安心規劃職涯藍圖 。完善的福利待遇也反映在招考熱度上，2025 年兩次甄試共吸引逾 2800 人報名 。

面對少子化浪潮，合庫銀行積極調整進用策略，不僅放寬部分類組報考科系限制，更將產學合作學校擴增至 8 所 。每年於校園舉辦 20 多場說明會，加強世代交流與經驗傳承 。此外，近年透過分行整併提升人力配置彈性，進一步強化組織穩定度 。

在職涯發展與國際化布局方面，合庫銀行實施新進人員加速升遷、GA 加速培訓及海外儲備人員甄選制度，並開設數位應用課程接軌科技趨勢 。隨著海外據點擴張，東京分行已於 114 年 10 月營運，新加坡分行亦在籌備中，為員工提供更多國際歷練機會 。