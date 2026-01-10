search icon



營收速報 - 2026年1月10日台股大型公司12月營收一覽（新增116家）

鉅亨網新聞中心

本次公布12月營收一覽

截至台北時間2026年1月10日07:55，彙整前一日公布12月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計183家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
潤隆-建材營造業 40.54億 5984.4%
遠雄-建材營造業 37.73億 407.9%
興富發-建材營造業 79.61億 233.8%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
櫻花建-建材營造業 30.41億 1775.7%
華建-建材營造業 6,469萬 213.5%
國建-建材營造業 50.27億 191.5%
12月已公布營收一覽

截至目前，已公布12月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達183家。其中營收年增大於 25％有34家，年增小於-20％有29家。

12月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 34家
大於50億 >= 0% 71家
大於50億 < 0% 49家
大於50億 <= -20% 29家

12月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
潤隆-建材營造業 40.54億 5984.4%
南亞科-半導體業 120.17億 444.9%
遠雄-建材營造業 37.73億 407.9%
興富發-建材營造業 79.61億 233.8%
信義-其他業 28.28億 219.9%

12月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
亞昕-建材營造業 68.45億 14583.3%
櫻花建-建材營造業 30.41億 1775.7%
太子-建材營造業 20.97億 249.4%
華建-建材營造業 6,469萬 213.5%
鑽石生技-其他業 1.08億 212.4%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


