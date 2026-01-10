營收速報 - 2026年1月10日台股大型公司12月營收一覽（新增116家）
本次公布12月營收一覽
截至台北時間2026年1月10日07:55，彙整前一日公布12月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計183家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|潤隆-建材營造業
|40.54億
|5984.4%
|遠雄-建材營造業
|37.73億
|407.9%
|興富發-建材營造業
|79.61億
|233.8%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|櫻花建-建材營造業
|30.41億
|1775.7%
|華建-建材營造業
|6,469萬
|213.5%
|國建-建材營造業
|50.27億
|191.5%
12月已公布營收一覽
截至目前，已公布12月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達183家。其中營收年增大於 25％有34家，年增小於-20％有29家。
12月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|34家
|大於50億
|>= 0%
|71家
|大於50億
|< 0%
|49家
|大於50億
|<= -20%
|29家
12月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|潤隆-建材營造業
|40.54億
|5984.4%
|南亞科-半導體業
|120.17億
|444.9%
|遠雄-建材營造業
|37.73億
|407.9%
|興富發-建材營造業
|79.61億
|233.8%
|信義-其他業
|28.28億
|219.9%
12月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|亞昕-建材營造業
|68.45億
|14583.3%
|櫻花建-建材營造業
|30.41億
|1775.7%
|太子-建材營造業
|20.97億
|249.4%
|華建-建材營造業
|6,469萬
|213.5%
|鑽石生技-其他業
|1.08億
|212.4%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
