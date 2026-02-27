鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-27 10:53

合庫金 (5880-TW) 旗下合庫銀行宣布啟動 115 年度第 2 波徵才，預計招募 400 名新進人員，3 月 2 日起報名，涵蓋儲備菁英、一般金融、金融科技及資安等 20 類別，其中儲備菁英與一般金融人員不限科系，並開放應屆畢業生報考。合庫近 5 年已 3 度調薪，114 年整體調幅約 5.65%，且 113 年度平均年終獎金近 7 個月，薪資待遇具市場競爭力。錄取名單將於 6 月 8 日公布，預計 7 月起陸續進用。

隨著畢業季將至，公股行庫人才爭奪戰提前開打。合庫銀行率先公告 115 年度第 2 波大規模徵才計畫，提供 400 個工作機會，旨在全面佈局從前線營運到後端數位科技的人力需求。此次招募類別多元，包含儲備菁英（GA）、一般金融人員、徵授信、理財、法務、建築工程及資安人員等。為了吸引跨領域人才，儲備菁英與一般金融人員不設科系限制，並貼心規劃讓應屆畢業生可先行報考，確保優秀人才在踏出校園後能無縫接軌金融職場。

在薪資福利方面，合庫銀行展現強大吸引力。受惠於穩健經營，合庫在過去 5 年內已進行 3 次調薪，114 年加計晉級後的調幅達到 5.65%。更令求職者矚目的是，113 年度的平均年終獎金（含員工酬勞）接近 7 個月，優渥的獎金制度讓合庫成為金融圈的熱門首選。此次招募不僅針對薪資給予保障，更在升遷機制上進行優化，推動新進人員加速升遷條款及海外儲備人員甄選制度，鼓勵年輕同仁外派歷練，縮短達成職涯目標的時間。

除了薪資與職涯發展，合庫也致力於打造幸福職場。公司提供優於勞基法的休假制度，並設有生育津貼、員工持股信託、未婚聯誼及社團活動等福利，協助員工兼顧工作與生活平衡。