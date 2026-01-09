鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-09 19:10

公股金控最後「壓軸」的合庫金 (5880-TW) 獲利也傳出「遍地開花」， 今 (9) 日公告 2025 年 12 月自結盈餘，單月稅後純益 15.41 億元，累計全年稅後純益達 214.29 億元，寫下歷年新高。相較 2024 年同期的 198.09 億元，年度獲利增加 16.2 億元，年增率達 8.18%，累計每股稅後純益 (EPS) 為 1.36 元。

核心子公司合庫銀行依舊是集團獲利的重中之重，12 月合併稅後純益為 13.89 億元，累計全年合併稅後純益首度衝破 200 億元大關，達 208.08 億元，較前一年度的 189.53 億元大幅成長 9.79%。銀行端獲利動能主要受益於利息淨收益增加，以及保險佣金收入帶動手續費收益顯著成長，EPS 表現則來到 1.59 元。

在其他子公司表現方面，多數單位獲利皆優於 2024 年表現。合庫證券全年稅後純益 4.28 億元，合庫資產與合庫票券分別貢獻 3.77 億元與 3.27 億元。

合庫人壽雖然在去年受到新台幣升值造成的匯損影響，全年仍繳出 2.82 億元的獲利成績，合庫投信則為 0.16 億元。