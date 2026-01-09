鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-09 17:20

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (9) 日公告去年 12 月營收 59.85 億元，月增 1.1%、年增 11.4%；第四季營收 179.21 億元，季增 0.8%、年增 9.9%；2025 全年營收 708.82 億元再締新猷、年增 18.6%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙指出，2025 年受惠於邊緣 AI 加速升級，帶動主要市場需求強勁增長，觀察去年第四季接單動能依續暢旺，預期 2026 年將維持穩健成長態勢，將以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」做為品牌溝通主軸，聚焦五大關鍵市場垂直產業解決方案。

‌



針對原物料成本與供應鏈波動，陳清熙表示，研華已採取適度漲價策略以轉嫁成本，並輔以強化供應鏈管理，目前整體料件滿足率穩定，相關影響均在可控範圍內。

回顧去年 12 月營收表現，研華說明，以區域別角度來看，北美、中國、台灣及韓國市場維持強勁成長，皆較去年同期雙位數增長，年增分別為 22%、27%、48% 及 22%；歐洲與新興市場為年對年個位數成長；然日本則呈現衰退。

各事業群表現而言，智能系統事業群 (iSystems) 年增 28%；物聯網自動化事業群 (IAutomation) 也年增雙位數；嵌入式事業群 (Embedded Sector) 整體年增 5%，其中嵌入式運算與周邊系統 (EIoT ) 及應用電腦事業群 (ACG) 分別成長 5% 及 6%；然智能服務事業群 (iService) 表現較為疲弱。

2025 年整體表現來看，北美、歐洲、中國、台灣及新興市場表現突出，分別年增 23%、17%、16%、27% 及 26%；日本市場呈現個位數成長；而韓國市場則為小幅下滑。