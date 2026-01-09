search icon



營收速報 - 飛寶企業(4413)12月營收1.09億元年增率高達146.48％

鉅亨網新聞中心

飛寶企業(4413-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1.09億元，年增率146.48%，月增率285.42%。

今年1-12月累計營收為8.62億元，累計年增率114.77%。

最新價為17.8元，近5日股價上漲1.15%，相關紡織纖維股價指數下跌-1.35%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+7 張
  • 外資買賣超：+7 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 1.09億 146% 285%
25/11 2,828萬 27% -48%
25/10 5,483萬 -2% -59%
25/9 1.35億 556% 31%
25/8 1.03億 148% -14%
25/7 1.20億 135% 178%

飛寶企業(4413-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為成衣國際貿易業。長纖紡織業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


