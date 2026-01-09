營收速報 - 飛寶企業(4413)12月營收1.09億元年增率高達146.48％
鉅亨網新聞中心
飛寶企業(4413-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1.09億元，年增率146.48%，月增率285.42%。
今年1-12月累計營收為8.62億元，累計年增率114.77%。
最新價為17.8元，近5日股價上漲1.15%，相關紡織纖維股價指數下跌-1.35%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7 張
- 外資買賣超：+7 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|1.09億
|146%
|285%
|25/11
|2,828萬
|27%
|-48%
|25/10
|5,483萬
|-2%
|-59%
|25/9
|1.35億
|556%
|31%
|25/8
|1.03億
|148%
|-14%
|25/7
|1.20億
|135%
|178%
飛寶企業(4413-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為成衣國際貿易業。長纖紡織業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
