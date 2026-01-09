search icon



鉅亨速報

營收速報 - 偉訓(3032)12月營收9.70億元年增率高達49％

鉅亨網新聞中心

偉訓(3032-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣9.70億元，年增率49%，月增率-8.57%。

今年1-12月累計營收為111.37億元，累計年增率50.25%。

最新價為74.4元，近5日股價下跌-4.24%，相關零組件業下跌-0.48%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-407 張
  • 外資買賣超：-410 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 9.70億 49% -9%
25/11 10.61億 47% 1%
25/10 10.50億 82% 6%
25/9 9.88億 68% -10%
25/8 10.95億 96% -4%
25/7 11.43億 151% 65%

偉訓(3032-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電腦機殼產品。電源供應器等資訊產品。

