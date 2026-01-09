營收速報 - 偉訓(3032)12月營收9.70億元年增率高達49％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為111.37億元，累計年增率50.25%。
最新價為74.4元，近5日股價下跌-4.24%，相關零組件業下跌-0.48%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-407 張
- 外資買賣超：-410 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|9.70億
|49%
|-9%
|25/11
|10.61億
|47%
|1%
|25/10
|10.50億
|82%
|6%
|25/9
|9.88億
|68%
|-10%
|25/8
|10.95億
|96%
|-4%
|25/7
|11.43億
|151%
|65%
偉訓(3032-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電腦機殼產品。電源供應器等資訊產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
