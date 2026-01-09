search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 揚智(3041)12月營收2.70億元年增率高達132.75％

鉅亨網新聞中心

揚智(3041-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣2.70億元，年增率132.75%，月增率232.18%。

今年1-12月累計營收為13.97億元，累計年增率-14.19%。

最新價為24.75元，近5日股價下跌-5.34%，相關半導體業上漲6.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1343 張
  • 外資買賣超：-1334 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-9 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 2.70億 133% 232%
25/11 8,129萬 -43% -23%
25/10 1.06億 -23% -56%
25/9 2.43億 73% 241%
25/8 7,122萬 -52% 43%
25/7 4,992萬 -64% -25%

揚智(3041-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為數位機上盒晶片等相關晶片設計業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收揚智

相關行情

台股首頁我要存股
揚智24.75-0.20%
美元/台幣31.595+0.08%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty