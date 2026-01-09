營收速報 - 揚智(3041)12月營收2.70億元年增率高達132.75％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為13.97億元，累計年增率-14.19%。
最新價為24.75元，近5日股價下跌-5.34%，相關半導體業上漲6.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1343 張
- 外資買賣超：-1334 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|2.70億
|133%
|232%
|25/11
|8,129萬
|-43%
|-23%
|25/10
|1.06億
|-23%
|-56%
|25/9
|2.43億
|73%
|241%
|25/8
|7,122萬
|-52%
|43%
|25/7
|4,992萬
|-64%
|-25%
揚智(3041-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為數位機上盒晶片等相關晶片設計業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 資安新兵報到 奧義賽博-KY將上創新板 今年拚切入無人機反制系統
- 研華去年營收708億元創新高 接單動續旺今年穩健成長
- 【量大強漲股整理】元月紅包行情啟動，下一波表現的會是誰?低軌道衛星?又或是光通訊?!
- 桃機公司攜手園區夥伴簽減碳意向書 打造2050永續航空生態圈
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇