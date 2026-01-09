search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 菱生(2369)12月營收5.75億元年增率高達36.77％

鉅亨網新聞中心

菱生(2369-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣5.75億元，年增率36.77%，月增率15.64%。

今年1-12月累計營收為55.58億元，累計年增率3.45%。

最新價為25元，近5日股價上漲5.56%，相關半導體業上漲6.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4602 張
  • 外資買賣超：-4407 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-195 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 5.75億 37% 16%
25/11 4.97億 15% 6%
25/10 4.71億 11% -1%
25/9 4.77億 8% -1%
25/8 4.83億 4% 1%
25/7 4.78億 3% 3%

菱生(2369-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路封裝.積體電路測試。發光二極體顯示燈。一般進出口貿易(許可業務除外)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收菱生

相關行情

台股首頁我要存股
菱生25+1.21%
美元/台幣31.595+0.08%

鉅亨贏指標

了解更多

#帶量突破均線糾結

偏強
菱生

81.82%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty