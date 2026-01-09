營收速報 - 菱生(2369)12月營收5.75億元年增率高達36.77％
今年1-12月累計營收為55.58億元，累計年增率3.45%。
最新價為25元，近5日股價上漲5.56%，相關半導體業上漲6.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4602 張
- 外資買賣超：-4407 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-195 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|5.75億
|37%
|16%
|25/11
|4.97億
|15%
|6%
|25/10
|4.71億
|11%
|-1%
|25/9
|4.77億
|8%
|-1%
|25/8
|4.83億
|4%
|1%
|25/7
|4.78億
|3%
|3%
菱生(2369-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路封裝.積體電路測試。發光二極體顯示燈。一般進出口貿易(許可業務除外)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
