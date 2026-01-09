search icon



鉅亨速報

營收速報 - 鴻翊(3521)12月營收952萬元年增率高達127.13％

鉅亨網新聞中心

鴻翊(3521-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣952萬元，年增率127.13%，月增率662.74%。

今年1-12月累計營收為2.47億元，累計年增率52.88%。

最新價為14.8元，近5日股價上漲1.79%，相關建材營造股價指數下跌-0.01%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+90 張
  • 外資買賣超：+90 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 952萬 127% 663%
25/11 125萬 -69% 203%
25/10 41萬 -75% -99%
25/9 3,517萬 231% 3321%
25/8 103萬 -79% 97%
25/7 52萬 -88% -100%

鴻翊(3521-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為房產建設銷售、代銷及營建相關。 Construction Sales。工業電腦、端點銷售系統。POS System。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收鴻翊

