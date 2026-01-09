營收速報 - 鴻翊(3521)12月營收952萬元年增率高達127.13％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為2.47億元，累計年增率52.88%。
最新價為14.8元，近5日股價上漲1.79%，相關建材營造股價指數下跌-0.01%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+90 張
- 外資買賣超：+90 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|952萬
|127%
|663%
|25/11
|125萬
|-69%
|203%
|25/10
|41萬
|-75%
|-99%
|25/9
|3,517萬
|231%
|3321%
|25/8
|103萬
|-79%
|97%
|25/7
|52萬
|-88%
|-100%
鴻翊(3521-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為房產建設銷售、代銷及營建相關。 Construction Sales。工業電腦、端點銷售系統。POS System。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
