營收速報 - 群益證(6005)12月營收19.33億元年增率高達38.86％

鉅亨網新聞中心

群益證(6005-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣19.33億元，年增率38.86%，月增率20.17%。

今年1-12月累計營收為192.20億元，累計年增率12.05%。

最新價為26.8元，近5日股價上漲13.63%，相關金融保險上漲0.44%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+24117 張
  • 外資買賣超：+34647 張
  • 投信買賣超：-10530 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 19.33億 39% 20%
25/11 16.09億 12% -7%
25/10 17.39億 44% -2%
25/9 17.72億 25% -15%
25/8 20.85億 33% 27%
25/7 16.36億 -7% -10%

群益證(6005-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為在集中交易市場及其營業處所受託買賣與自行買賣有價證券。辦理有價證券之融資、融券業務及自營期貨、期貨交易輔助人業務。承銷有價證券、有價證券股務事項之代理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


