營收速報 - 群益證(6005)12月營收19.33億元年增率高達38.86％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為192.20億元，累計年增率12.05%。
最新價為26.8元，近5日股價上漲13.63%，相關金融保險上漲0.44%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+24117 張
- 外資買賣超：+34647 張
- 投信買賣超：-10530 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|19.33億
|39%
|20%
|25/11
|16.09億
|12%
|-7%
|25/10
|17.39億
|44%
|-2%
|25/9
|17.72億
|25%
|-15%
|25/8
|20.85億
|33%
|27%
|25/7
|16.36億
|-7%
|-10%
群益證(6005-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為在集中交易市場及其營業處所受託買賣與自行買賣有價證券。辦理有價證券之融資、融券業務及自營期貨、期貨交易輔助人業務。承銷有價證券、有價證券股務事項之代理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 多項高檔訊號浮現？杜金龍解析 2026 台股關鍵警示與下一步策略
- 光隆去年12月建案入帳推升營收創同期新高 年增約45%
- 【台股操盤人筆記】漲勢集中，留意落後補漲機會
- 營收速報 - 信義(9940)12月營收28.28億元年增率高達219.85％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇