營收速報 - 晶呈科技(4768)12月營收2.83億元年增率高達224.6％
今年1-12月累計營收為12.29億元，累計年增率20.89%。
最新價為423.5元，近5日股價上漲4.74%，相關化學股價指數上漲4.57%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-551 張
- 外資買賣超：-587 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+36 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|2.83億
|225%
|38%
|25/11
|2.05億
|154%
|28%
|25/10
|1.59億
|70%
|39%
|25/9
|1.15億
|39%
|71%
|25/8
|6,742萬
|-23%
|15%
|25/7
|5,869萬
|-35%
|17%
晶呈科技(4768-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為精密化學品之生產製造與銷售。特殊材料之銷售與代理。精密設備暨零組件之銷售與代理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
