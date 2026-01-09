search icon



營收速報 - 晶呈科技(4768)12月營收2.83億元年增率高達224.6％

鉅亨網新聞中心

晶呈科技(4768-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣2.83億元，年增率224.6%，月增率38.44%。

今年1-12月累計營收為12.29億元，累計年增率20.89%。

最新價為423.5元，近5日股價上漲4.74%，相關化學股價指數上漲4.57%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-551 張
  • 外資買賣超：-587 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+36 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 2.83億 225% 38%
25/11 2.05億 154% 28%
25/10 1.59億 70% 39%
25/9 1.15億 39% 71%
25/8 6,742萬 -23% 15%
25/7 5,869萬 -35% 17%

晶呈科技(4768-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為精密化學品之生產製造與銷售。特殊材料之銷售與代理。精密設備暨零組件之銷售與代理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收晶呈科技

